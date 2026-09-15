Kedward Avilés representará a Puerto Rico en el World Food Forum 2026

El cantante, actor y cantautor puertorriqueño Kedward Avilés continúa su proyección internacional tras ser seleccionado como Anthem Artist oficial del World Food Forum (WFF) 2026, el evento insignia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Como parte de esta distinción, Avilés interpretará “A Brighter Day”, el himno oficial del World Food Forum 2026. La canción original transmite un mensaje de unidad, resiliencia, liderazgo juvenil y esperanza, alineado con la misión del foro de promover un futuro más sostenible e inclusivo.

El artista viajará a Roma, Italia, para representar a Puerto Rico en uno de los escenarios internacionales más importantes dedicados a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible. Su participación incluirá presentaciones durante el “Youth Opening” y el “Grand Opening”, el próximo 12 de octubre, así como en la ceremonia de clausura el 16 de octubre, además de otras intervenciones programadas a lo largo de la semana.

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Avilés es ampliamente reconocido en Puerto Rico por haber sido integrante fundador del grupo Caribbean Tenors. Su trayectoria artística también incluye una destacada interpretación del personaje de “Tony” en la producción de “West Side Story”, papel que marcó un importante punto de crecimiento en su carrera. Más adelante, conquistó una nueva audiencia al participar en la segunda edición de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión donde se convirtió en uno de los favoritos del público.

“Es un honor inmenso llevar mi voz y representar a Puerto Rico en un escenario internacional como el World Food Forum. ‘A Brighter Day’ habla de esperanza, unión y de cómo nuestras acciones de hoy pueden construir un mejor mañana. Llevar ese mensaje desde mis raíces puertorriqueñas hace este momento aún más especial”, expresó Avilés.

El World Food Forum 2026 se celebrará del 8 al 16 de octubre en Roma y reunirá a jóvenes, líderes, investigadores, agricultores, innovadores y representantes de comunidades de todo el mundo para impulsar soluciones que contribuyan a un sistema alimentario más sostenible, resiliente e inclusivo.