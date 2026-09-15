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“Mi primer amor, mi primera hija”: el emotivo mensaje de Gil López para Lorena en sus 19 años

La dedicatoria también transmitió un mensaje de apoyo incondicional

15 de septiembre de 2026 - 2:53 PM

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Lorena y su madre, Gil Marie López. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“Hace 19 años llegaste a mi vida y, sin saberlo, nací yo también”. Con estas palabras, la presentadora Gil Marie López resumió el profundo sentimiento que acompaña el cumpleaños número 19 de su hija Lorena, a quien describió como su primera hija, su primogénita y el gran amor que transformó su vida para siempre.

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La emotiva dedicatoria, compartida con motivo de la celebración, reflejó cómo el nacimiento de Lorena no solo marcó la llegada de una niña al mundo, sino también el nacimiento de una madre. Para ella, todos los logros alcanzados a lo largo de los años quedan en un segundo plano frente al privilegio de ejercer la maternidad.

En su mensaje, López recordó los desafíos que acompañan la crianza: las noches sin dormir, las preocupaciones constantes y el deseo de proteger a un hijo de cualquier dificultad. Sin embargo, aseguró que esos momentos estuvieron acompañados de una felicidad indescriptible y de un orgullo que, según expresa, “no cabe en el pecho”.

La orgullosa madre destacó las cualidades de su hija: su nobleza, su fortaleza y la forma en que ha sabido enfrentar los retos que se han cruzado en su vida. Más allá de los éxitos alcanzados, valora la persona en la que se está convirtiendo y el carácter que ha desarrollado a lo largo de los años.

La dedicatoria también transmitió un mensaje de apoyo incondicional. Como ocurre en muchas relaciones entre madres e hijas, reafirmó su compromiso de estar presente en cada etapa, en las alegrías, en los momentos difíciles y recordándole siempre quién es cuando las dudas aparezcan.

El cumpleaños de Lorena no solo marca una nueva vuelta al sol, sino también una oportunidad para celebrar una historia compartida de crecimiento mutuo. “Gracias por crecer conmigo y por ser el comienzo de la historia más hermosa de mi vida”, expresó López.

Aunque Gil Marie López inició su carrera en la televisión puertorriqueña en Wapa Televisión como presentadora de "Wapa a las cuatro" en 2014. Transformada en el personaje de "Mystique" para una de las producciones del Canal 4. La trayectoria de López abarca más de 15 años en la televisión puertorriqueña. Su carrera se caracteriza por una evolución que comenzó en programas juveniles y de moda hasta consolidarse como una de las figuras principales del entretenimiento en la isla.
1 / 17 | El legado de Gil Marie López tras una década en "Día a día". Aunque Gil Marie López inició su carrera en la televisión puertorriqueña en Wapa Televisión como presentadora de "Wapa a las cuatro" en 2014.
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Gil LópezMaternidadCumpleaños
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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