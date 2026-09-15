Tyler Perry se mudará a Puerto Rico para buscar una “vida más tranquila”

Después de décadas construyendo un imperio del entretenimiento desde Atlanta, Tyler Perry está listo para cambiar los grandes estudios de grabación por un estilo de vida más pausado en el Caribe. El cineasta, productor y empresario reveló que Puerto Rico será su próximo hogar, una decisión que responde menos a nuevos proyectos profesionales y más a un deseo muy personal: disfrutar más tiempo junto a su hijo y abrazar una etapa de mayor tranquilidad.

La sorpresiva noticia fue compartida durante una entrevista en el programa “Today”, de NBC, en la que Perry habló sobre cómo ha cambiado su perspectiva al cumplir 57 años. “Sí, oficialmente, y eres el primero en escucharlo, me mudaré a Puerto Rico”, indicó Perry al periodista Justin Sylvester. “No, esto es real”.

El creador de numerosas películas y series de televisión explicó que tiene previsto establecerse en la isla a comienzos de 2027. Según admitió, también planea reducir considerablemente el ritmo de trabajo que ha mantenido durante gran parte de su vida.

“Sí, me mudaré a Puerto Rico a principios de año y voy a bajar mucho el ritmo”, añadió. Cuando el periodista le preguntó qué lo llevó a tomar una decisión tan importante, Perry señaló que la respuesta está relacionada con una realidad inevitable: el paso del tiempo.

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“Hacerme mayor”, respondió Perry, quien celebró su cumpleaños número 57 el pasado 13 de septiembre. “Es momento de bajar un poco el ritmo, disfrutar más tiempo con mi hijo y simplemente apreciar todo lo que he vivido”.

El productor comparte la crianza de Aman, de 11 años, con su expareja Gelila Bekele, con quien sostuvo una relación entre 2009 y 2020. Perry aseguró que convertirse en padre ha sido una experiencia profundamente transformadora y sanadora.

“Tener esta oportunidad y este momento para ser padre, y poder darle todo el amor que yo nunca recibí, ha sido realmente muy sanador”, afirmó en la entrevista.

A pesar de su enorme popularidad, Perry ha procurado mantener a su hijo alejado de la exposición mediática. En entrevistas anteriores ha explicado que desea que Aman pueda crecer con la mayor normalidad posible y construir su propia identidad, sin la presión de ser comparado constantemente con la trayectoria de su padre.