“Widow’s Bay” rompe récord de los Emmy con 14 premios

LOS ÁNGELES — Una ola de “Widow’s Bay” arrasó en los Premios Emmy la noche del lunes, cuando la serie de Apple TV estableció un récord de una sola temporada para una comedia con 14 victorias, entre ellas mejor serie de comedia y mejor actor para su protagonista, Matthew Rhys, quien en lo personal se llevó tres estatuillas.

“Las celebraciones serán largas, variadas y espero que por momentos salvajes”, dijo Rhys entre bastidores, mientras sostenía dos de sus Emmy.

“The Pitt” ganó mejor serie dramática por segundo año consecutivo, y su estrella Noah Wyle repitió como mejor actor en una serie dramática, pero el drama de sala de emergencias de HBO Max no obtuvo ningún otro Emmy y quedó por debajo de las expectativas.

Rhea Seehorn ganó mejor actriz en una serie dramática por “Pluribus”, y Jean Smart obtuvo su quinto premio a mejor actriz en una comedia por la quinta y última temporada de “Hacks”. Ningún actor había ganado un Emmy todos los años por una serie que durara más de tres temporadas hasta que Smart lo logró el lunes.

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Todos los demás premios de comedia fueron para “Widow’s Bay”, que dominó la noche sin discusión y rompió el récord de una serie de comedia establecido el año pasado por “The Studio”, cuando ganó 13.

Arrasa en las categorías

Además de mejor actor en una comedia, Rhys ganó mejor actor en una miniserie por “The Beast in Me”, con lo que se convirtió en el primer hombre en ganar dos categorías de actor protagonista en el mismo año, y también se llevó uno de los trofeos de mejor serie de comedia como productor ejecutivo de “Widow’s Bay”.

La serie de primera temporada creada por Katie Dippold se inclina con fuerza tanto hacia la comedia como hacia el terror al contar la historia de una comunidad isleña de Nueva Inglaterra, con Rhys como su alcalde, que enfrenta una maldición de siglos de antigüedad.

“Gracias, Apple, por dejarnos dar este golpe de locura creativa. De verdad, simplemente nos dejaron hacer esta serie rara”, dijo Dippold expresó al aceptar el premio a mejor comedia.

Apple TV consolidó su estatus como dueño de las categorías de comedia en los Emmy. Entre “Widow’s Bay”, “The Studio” y “Ted Lasso”, ha ganado mejor serie de comedia cuatro veces en seis temporadas. Las dos últimas estaban entre temporadas y no eran elegibles este año.

“Widow’s Bay” también ganó por dirección para Hiro Murai y por guion para su creadora Dippold, quien obtuvo su primer Emmy tras su primera nominación y antes era conocida sobre todo por un tuit viral de hace una década en el que aparecía vestida de forma torpe como “The Babadook”.

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“Cuando estaba sentada ahí con ese disfraz, no pensé que este momento fuera a ocurrir”, dijo Dippold entre bastidores después del programa.

“Widow’s Bay” había ganado ocho Emmy en una ceremonia previa antes de barrer las seis categorías que disputó la noche del lunes. Stephen Root ganó mejor actor de reparto en una serie de comedia y Kate O’Flynn ganó mejor actriz de reparto.

1 / 93 | Una noche de estrellas y grandes looks en la 78a edición de los premios Emmy. Nicole Kidman. - Richard Shotwell 1 / 93 Una noche de estrellas y grandes looks en la 78a edición de los premios Emmy Nicole Kidman. Richard Shotwell Compartir

“The Pitt” y “Hacks” no logran acumular estatuillas

“The Pitt” fue la principal nominada en drama con 25 menciones y “Hacks” fue la principal nominada en comedia con 24, pero ninguna causó gran impacto cuando llegó el momento de reclamar trofeos.

El de Smart fue el único triunfo de “Hacks” la noche del lunes.

“Qué viaje ha sido este”, manifestó Smart, visiblemente emocionada, después de recibir una ovación de pie.

La actriz, de 75 años, ha ganado ocho Emmy en total en una carrera que ya era más que respetable cuando consiguió su papel definitorio como Deborah Vance, una comediante de monólogos descarada que se enfrenta a la edad, el olvido y el sexismo en la serie de HBO Max.

Y mejor serie de drama y mejor actor fueron las únicas victorias de “The Pitt”, aunque había ganado cuatro en una ceremonia anterior.

Wyle ganó por interpretar al doctor Michael “Robby” Robinavitch, un papel que le dio un gran resurgimiento profesional tras protagonizar “ER” en la década de 1990.

“Esto es todo lo que siempre he querido hacer, y este es el único club al que siempre he querido pertenecer”, dijo Wyle en su discurso de aceptación.

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Seehorn ganó su primer Emmy por interpretar al único personaje central de “Pluribus”, de Apple TV.

La actriz, de 54 años, había sido nominada dos veces sin ganar por su papel revelación en “Better Call Saul”, una serie del creador de “Breaking Bad”, Vince Gilligan, quien puso a Seehorn en el centro de “Pluribus”. Gilligan ganó el quinto Emmy de su carrera por su guion en la serie.

Allison Janney ganó mejor actriz de reparto en una serie dramática por “The Diplomat”, y Tom Pelphrey ganó actor de reparto en drama por “Task”, ambos superando a varios nominados de “The Pitt”.

“DTF St. Louis” ganó mejor miniserie. Sus estrellas David Harbour y Linda Cardellini habían ganado por actuación de reparto en una ceremonia previa el 6 de septiembre, cuando la Academia de Televisión trasladó varias categorías fuera de la transmisión principal para acortar el programa. “DTF St. Louis” ganó siete Emmy en total.

Elenco de élite

“Widow’s Bay” reunió una combinación de jóvenes desconocidos pero muy respetados y veteranos ampliamente conocidos y queridos para trabajar en la serie.

Fue el primer Emmy tanto para O’Flynn como para Root.

O’Flynn, una actriz británica de 40 años cuyo reconocimiento previo provenía sobre todo de su trabajo en teatro, interpreta a Patricia Moyer, una empleada municipal y marginada social que lidia con una oscuridad demoníaca en “Widow’s Bay”.

“Este es el papel de una vida”, dijo O’Flynn desde el escenario. “Esto es para todas las Patricias que hay ahí fuera”.

Root, uno de los actores de carácter más omnipresentes de las últimas décadas, superó a Harrison Ford, a quien muchos pensaban que obtendría su primer gran premio competitivo de Hollywood por su papel en “Shrinking”.

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“Gracias, señor, por sus muchos años de actuación grandiosa, grandiosa, grandiosa”, dijo Root a Ford durante su discurso de aceptación.

Root, de 74 años, es la persona de mayor edad en ganar la categoría.

Sally Field, de 79 años, se convirtió en la mujer de mayor edad en ganar mejor actriz en una miniserie o serie antológica o película para televisión por “Remarkably Bright Creatures”.

Colbert gana de nuevo tras la cancelación

“The Late Show with Stephen Colbert”, retirado del aire por CBS, ganó mejor serie de variedades. Es uno de los seis Emmy que el programa ha ganado este año después de que fuera cancelado por lo que la cadena dijo que eran razones económicas, mientras muchos creen que se debió a sus críticas a la administración de Trump.

“Si les gusta la comedia de esta noche, mis antiguos guionistas la escribieron”, comentó Colbert.

Mariska Hargitay condujo la transmisión de NBC realizada en la sede tradicional de los Emmy, el Teatro Peacock de Los Ángeles.

“NBC está celebrando su año 100, y yo he estado en ‘Law & Order: SVU’ durante todos ellos”, dijo Hargitay, ganadora de tres Emmy y protagonista de la serie desde hace 27 temporadas, durante su monólogo de apertura.

Hargitay cerró el programa —que quedó en unas relativamente ajustadas tres horas con la lista de premios recortada— con el famoso sonido del mazo de “Law & Order”.

Michael J. Fox, nominado por su trabajo con Ford en “Shrinking”, recibió el Premio Humanitario Bob Hope.

Homenajes conmovedores

1 / 12 | Los Emmy rinden homenaje a las estrellas que ya no están. Una imagen de Tim Curry se muestra en la pantalla mientras Noah Kahan interpreta "Bridge Over Troubled Water" durante un homenaje póstumo en la 78.ª edición de los Premios Emmy, celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. - Chris Pizzello 1 / 12 Los Emmy rinden homenaje a las estrellas que ya no están Una imagen de Tim Curry se muestra en la pantalla mientras Noah Kahan interpreta "Bridge Over Troubled Water" durante un homenaje póstumo en la 78.ª edición de los Premios Emmy, celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. Chris Pizzello Compartir

Field rindió homenaje a su coprotagonista de “Steel Magnolias” (“Magnolias de acero”), Dolly Parton, quien murió el mes pasado, en un tributo durante la transmisión que también incluyó a Reba McEntire.

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También hubo homenajes emotivos a Catherine O’Hara, quien murió en marzo, y a Rob Reiner, quien fue asesinado junto con su esposa, Michele Singer Reiner, en su casa en diciembre.

Reiner, quien ganó un Emmy póstumo en una ceremonia anterior como mejor actor invitado en una serie de comedia por su papel en “The Bear”, fue homenajeado por su amiga y coprotagonista de “Bear”, Jamie Lee Curtis.