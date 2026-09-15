Jean Smart hace historia como la primera mujer en ganar un Emmy por cada temporada de una serie

LOS ÁNGELES— Jean Smart se coronó al ganar su quinto premio a mejor actriz en una comedia por la quinta y última temporada de “Hacks” en la 78.ª edición de los Premios Emmy la noche del lunes.

Ningún actor ha ganado un Emmy todos los años por una serie que haya durado más de tres temporadas.

“Qué viaje ha sido este”, dijo Smart, visiblemente emocionada, desde el escenario del Teatro Peacock, tras recibir una ovación de pie.

Smart, de 75 años, ha ganado ocho Emmy en total en una carrera que ya era más que respetable cuando consiguió su papel definitorio como Deborah Vance, una comediante de stand-up que se enfrenta a la edad, el olvido y el sexismo en la serie de HBO Max “Hacks”.

“Hacks” fue la principal nominada entre todas las comedias, pero podría enfrentar un gran desafío de la novata emergente “Widow’s Bay”, cuya estrella revelación Kate O’Flynn se llevó el Emmy a mejor actriz de reparto en una comedia.

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O’Flynn, una actriz británica de 40 años cuyo reconocimiento previo provenía sobre todo de su trabajo en teatro, interpreta a Patricia Moyer, una empleada municipal y marginada social que lidia con una oscuridad demoníaca en la comedia de terror de Apple TV.

“Este es el papel de una vida. Esto es para todas las Patricias que hay ahí fuera”, dijo O’Flynn desde el escenario.

La serie, en su primer año, ganó ocho Emmy en ceremonias previas durante la antesala del programa principal del lunes y muchos esperan que se adjudique los principales premios de comedia.

La estrella de “Widow’s Bay”, Matthew Rhys, ganó temprano en la noche del lunes el Emmy a mejor actor en una serie limitada por otro programa, “The Beast in Me”, y más tarde está nominado a mejor actor en una comedia.

“The Pitt” encabeza las nominaciones de drama

El drama en tiempo real ambientado en una sala de emergencias de HBO Max, “The Pitt”, fue el principal nominado en general y buscará encontrar su lugar en el olimpo de la televisión. Se espera que repita como mejor drama, al igual que su protagonista Noah Wyle como mejor actor.

Pero hubo una sorpresa en su primera categoría, cuando Allison Janney ganó como mejor actriz de reparto en un drama por encima de cuatro mujeres de “The Pitt” que estaban nominadas en la categoría, incluida la ganadora del año pasado, Katherine LaNasa.

Janney se unió a Smart como ganadora de ocho Emmy.