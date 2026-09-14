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Premios Emmy 2026: dónde ver la ceremonia y cuáles son los favoritos para ganar

La ceremonia se transmite desde Los Ángeles

14 de septiembre de 2026 - 3:26 PM

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Mariska Hargitay, la “Olivia Benson” de Law and Order: Special Victims Unit, por los pasados 12 años logró 10 millones. (Archivo)
La actriz Mariska Hargitay.
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

En la noche de hoy, lunes, 14 de septiembre el Peacock Theater en Los Ángeles, California, será el escenario de edición 78 de los premios Emmy, el máximo galardón de la televisión en Estados Unidos.

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La meca de la televisión estadounidense reconocerá las mejores producciones, directores y actuaciones. Hace una semana la estrella puertorriqueña Bad Bunny y el equipo de trabajo que desarrolló el proyecto del espectáculo “The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show ”, presentado en el Super Bowl de este año ganó siete premios.

¿A qué hora es la ceremonia?

La ceremonia vuelve a su sede en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. La gala principal dará comienzo a las 8:00 p.m. Previo las estrellas desfilarán por la alfombra roja del evento.

¿Dónde ver la gala en vivo?

La emisión Estados Unidos será por la cadena NBC, mientras que Peacock realizará la transmisión en directo por streaming. La señal de TNT también lo transmitirá.

Principales nominados

Este año la serie “The Pitt”, de HBO encabeza las nominaciones con 25 postulaciones; seguida de “Hacks” (HBO), con 24; “Widow’s Bay” (Apple TV+), con 19; y “Pluribus” (AppleTV+), con 18 nominaciones.

Presentadores

La actriz Mariska Hargitay, de la serie “Law & Order: Special Victims Unit”, será la única presentadora de la gala. Hace 15 años una mujer no conducía la ceremonia.

Entre los presentaciones de premios y categorías figuran Matthew McConaughey, Shailene Woodley, Sofía Vergara, Jamie Lee Curtis, Stephen Amell, Awkwafina, Noah Beck, Jessica Belkin, Scott Caan, Emma D’Arcy, Julia Garner, LL Cool J, Woody Harrelson, Hassie Harrison, Paul Anthony Kelly, Thaddeus LaGrone, John Mulaney, Brooks Nader y Emmy Rossum.

Algunos de los favoritos

En la categoría de Mejor actor de serie dramática figuran Gary Oldman por ‘Slow Horses’, Mark Ruffalo por ‘Task’, Noah Wyle por ‘The Pitt’, Rufus Sewell por ‘The Diplomat’ y Sterling K. Brown por ‘Paradise’.

En la categoría de Mejor actriz protagonista de serie dramática compiten Carrie Coon por ‘The Gilded Age’, Chase Infiniti por ‘The Testaments’, Keri Russell por ‘The Diplomat’, Zendaya por ‘Euphoria’ y Rhea Seehorn por ‘Pluribus’.

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Premios EmmyTVLos Ángeles
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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