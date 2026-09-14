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Arcángel abre una cuarta función en el Coliseo de Puerto Rico

La venta de boletos será el martes 15 de septiembre de 2026

14 de septiembre de 2026 - 11:44 AM

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El cantante Arcángel se presentará en diciembre en el Coliseo de Puerto Rico. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El artista urbano Arcángel anunció ayer, domingo, que ante la acogida de la venta de boletos para sus tres conciertos en diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot abrió una cuarta función para sus fanáticos boricuas.

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El exponente revivió el famoso duende “Anastasio” con el que le ha dado vida a tiraeras en el pasado para lanzar un “freestyle” en el que da a conocer el auge por sus presentaciones en la isla para el cierre de su gira mundial “La Última Parada: La 8va Maravilla World Tour”. Los primeros conciertos de “La Maravilla” serán los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2026. Las funciones se vendieron en horas, según informó la producción a cargo de Move Concerts y Noah Assad.

La nueva y cuarta función será el viernes, 18 de diciembre en el Choliseo. La venta de boletos para este espectáculo arranca el martes 15 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.

El espectáculo del exponente urbano es concebido para celebrar dos décadas de trayectoria, música e impacto cultural, y además, marcará el gran cierre de su recorrido mundial.

En la estrategia promocional de los conciertos el equipo del exponente urbano ha sido muy audaz con diferentes videos en las redes sociales donde resalta el ingenio y la creatividad.

La historia de Arcángel ha estado marcada por canciones que trascendieron fronteras, colaboraciones que se convirtieron en momentos importantes dentro de la música urbana y una propuesta artística que ha sabido mantenerse relevante a través de los cambios de la industria.

La gira representa un recorrido por esa historia musical de y a la vez, una mirada hacia la evolución de un género que ha transformado la cultura popular a nivel internacional.

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Arcángel
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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