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Arcángel le confiesa a Rosalía que se enamoró de una fanática

El reguetonero boricua fue invitado al confesionario del “LUX Tour” en Orlando, Florida

11 de septiembre de 2026 - 9:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante urbano recordó que mantuvo una relación con la mujer durante dos meses. (alexis.cedeno)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Arcángel se confesó con Rosalía durante el concierto que la española ofreció la noche del miercoles en el Kia Center de Orlando, Florida.

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El artista puertorriqueño reveló que se enamoró de una fanática llamada Estela en Francia y se la llevó de gira.

Aunque los planes eran pasar una semana juntos, el cantante urbano recordó que mantuvo una relación con la mujer durante dos meses, pero terminaron porque ella era “bien cara” y compraba carteras de marcas de lujo todos los días.

“Pues mira yo lo que le dije es que tenía que seguir trabajando y que esperaba verla pronto”, dijo.

“La mandé para Francia nuevamente… primera clase el boleto”, bromeó.

Durante su gira “LUX Tour”, la catalana ha recibido en el confesionario instalado sobre el escenario a artistas como Aitana, Bad Gyal, Guitarricadelafuente, Karol G, Young Miko, Lali Espósito, Kenia Os, Mon Laferte, Wendy Guevara, Francisca Valenzuela, Pabllo Vittar, Tokisha y Yeri Mua.

La confesión de Young Miko a Rosalía en Puerto Rico

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La cantante española sorprendió al integrar a la intérprete boricua a su concierto en el Choliseo.

Tags
ArcángelRosalíaConcierto
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