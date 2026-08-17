El regalo hecho a la medida que Rosalía recibió durante su concierto en Guadalajara

Mientras interpretaba su éxito “Dios es un stalker”, Rosalía recibió en un inesperado regalo: una chaqueta dorada, que el diseñador mexicano Carlos Pineda confeccionó inspirado en la “fuerza” y la “luz” de la catalana.

El abrigo estructurado, estilo bolero, con flecos en las mangas fue el complemento perfecto del corsé verde y el tutú blanco que lucía la cantante durante su concierto en Guadalajara, México.

“¿Para mí? Es preciosa", dijo la cantante al recibir el obsequio, que inmediatamente desabotonó para colocarlo sobre sus hombros.

La emoción del momento provocó, incluso, que se cayera el tocado de plumas que Rosalía llevaba sobre su cabellera recogida. Después de culminar su recorrido por el público, cuando llegó al escenario, la cantante miró la etiqueta de la pieza y nombró a su creador: Carlos Pineda.

“Entre miles de personas, luces y música, la vi aparecer llevándola puesta. Y por un instante sentí que todo el camino recorrido había desembocado exactamente ahí. Porque quizá de eso se trata la fe: de crear aun cuando no sabes cómo llegará el milagro”, escribió el diseñador en su cuenta de Instagram.

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“Rosalía, gracias por recibir algo que nació desde un lugar tan profundo de mí. Gracias por hacerlo tuyo, por llevarlo sobre tu piel y por regalarme una imagen que guardaré para siempre”, continuó Pineda, al también agradecer al fanático que entregó el abrigo a la cantante.

Horas antes del concierto, el diseñador compartió una imagen de Rosalía con su creación, explicándo la pieza y pidiendo ayuda para que llegara a la española.

“Diseñé esta chaqueta dorada para @rosalia.vt, pensando en su fuerza, en su luz y en esa manera tan suya de convertir lo espiritual en arte. Cada detalle fue creado desde la admiración y con una intención muy clara: que algún día llegara a sus manos”, compartió.

Durante su LUX Tour, Rosalía ha llevado un estilo etéreo en sus vestuarios, inspirado en las imágenes de los ángeles y en la estética del ballet. Ha lucido desde faldas de tutú hasta zapatillas de punta. Varios de los “looks” estuvieron a cargo de la firma francesa Dior.

1 / 4 | Los cuatro vestuarios de Dior que usó Rosalía en Boston. Rosalía luce un conjunto de Dior de capa de estilo alas de ángel confeccionada en organza y plumas de gasa bordadas, con un sujetador de satén blanco con detalles acanalados acolchados y unos pantalones cortos bordados con escamas de organza de color marfil, adornados con lentejuelas y abalorios plateados, durante el primer concierto de su gira norteamericana, 'LUX Tour 2026', realizado el jueves 11 de junio en Boston, Massachusetts. - Fotografía cedida por Beth Saravo (@baeth) 1 / 4 Los cuatro vestuarios de Dior que usó Rosalía en Boston Rosalía luce un conjunto de Dior de capa de estilo alas de ángel confeccionada en organza y plumas de gasa bordadas, con un sujetador de satén blanco con detalles acanalados acolchados y unos pantalones cortos bordados con escamas de organza de color marfil, adornados con lentejuelas y abalorios plateados, durante el primer concierto de su gira norteamericana, 'LUX Tour 2026', realizado el jueves 11 de junio en Boston, Massachusetts. Fotografía cedida por Beth Saravo (@baeth) Compartir