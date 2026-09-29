Esta fue la cantante encargada del emocionante cierre de Le Défilé de L’Oréal en París

Frente a la icónica Torre Eiffel, L’Oréal reunió a decenas de estrellas de diversas generaciones para celebrar el empoderamiento femenino, durante la la novena edición de Le Défilé, que se llevó a cabo en la primera noche de la Semana de la Moda de París.

El desfile incluyó a mujeres de diferentes nacionalidades, razas, étnias, tipos de cuerpo y trasfondos profesionales, quienes se deslizaron sobre la pasarela en espectaculares diseños en tonos de dorado, negro, rojo, gris y blanco.

“Tú lo vales. No hay límites para lo que puedes llegar a ser. Es la libertad de encontrar tu voz y crear tu propio sonido. Expresa tu libertad”, escuchó el público presente en espectáculo al aire libre que lleva la experiencia de la principal Semana de la Moda más allá de la “front row”.

La velada -que celebra la autenticidad, confianza, libertad y sororidad- arrancó con una imponente pasarela de Kendall Jenner, embajadora global de la marca de belleza parisina, en un vaporoso vestido negro.

PUBLICIDAD

A la modelo se le unieron celebridades como Eva Longoria, Jane Fonda, Cara Delevigne, Viola Davis, Kristen Bell, Anitta, Heidi Klum, Simone Ashley, Aishwarya Rai y la actriz Philippine Leroy-Beaulieu, reconocida por interpretar a Sylvie Grateau en la serie Emily in Paris, entre otras.

No obstante, el momento que más emocionó al público, fue cuando la cantante Celine Dion apareció al fondo de la pasarela con un vestido negro aterciopelado en corte sirena.

Ante una ovación de los presentes, la cantante interpretó su éxito “I’m Alive” con su incomparable voz, que hace justo dos semanas retomó los escenarios para dar inicio a su residencia en la capital francesa. Su regreso se da luego de que la canadiense de 58 años se alejara de los escenarios tras su diagnóstico del Síndrome de la Persona Rígida, una condición neurológica.

Mientras cantaba, en las pantallas de la pasarela se veían mensajes como “I’m worth it. I’m alive”. Tras su interpretación, las modelos desfilaron nuevamente por la pasarela. Algunas no pudieron ocultar la emoción de compartir el escenario con la interprete de “My Heart Will Go On”.

1 / 12 | Así fue el regreso triunfal de Celine Dion . La cantante presentó "Celine Dion Paris 2026", el primer concierto de su residencia en el Plenitude Arena in Nanterre, en París. (Fotos AP) - Aurelien Morissard 1 / 12 Así fue el regreso triunfal de Celine Dion La cantante presentó "Celine Dion Paris 2026", el primer concierto de su residencia en el Plenitude Arena in Nanterre, en París. (Fotos AP) Aurelien Morissard Compartir

Además del gran cierre musical de Dion, Le Défilé contó con la venezolana Elena Rose, quien cantó su éxito “Cosita Linda”. A ella también se unieron algunas de las estrellas latinas que formaron parte del desfile.