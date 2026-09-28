J Balvin lanza su nueva colaboración de tenis junto a Jordan

Un par de tenis en tono amarillo pastel, con texturas inspiradas en la “piel del caimán” y un mensaje bilingüe encabezan la más reciente colaboración del cantante colombiano J Balvin con Jordan Brand.

La quinta colaboración entre el artista y la marca estadounidense está inspirada en el caimán amarillo, una de las especies más resilientes de la amazonía colombiana. Por eso, más allá de una clara referencia estética, el calzado refleja el crecimiento, la adaptabilidad y la capacidad de evolucionar sin dejar de ser fiel a quién eres.

Las J Balvin x Air Jordan 4 “Amazonas”, inspiradas en el caimán amarillo y la Amazonía colombiana. (Suministrada)

“A lo largo de los años, cada diseño de Jordan me ha dado la oportunidad de contar una historia diferente. Esta edición se inspiró en la Amazonía colombiana, una de las regiones más queridas de nuestro país, y en la fuerza y belleza del caimán amarillo. Estos elementos alimentan mi creatividad, y esas influencias pueden verse reflejadas en los colores, las texturas y los detalles del diseño”, sostuvo José Álvaro Osorio Balvín, nombre de pila del artista.

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El par incluye detalles en cuero texturizado en un color amarillo mantequilla y el sello distintivo de Balvin: la cara sonriente en el talón izquierdo. En la parte frontal, los tenis integran la pequeña chapa característica del calzado Nike, que lee “Just do it” en uno de los zapatos y “Solo házlo”, en el otro.

Las J Balvin x Air Jordan 4 “Amazonas”, inspiradas en el caimán amarillo y la Amazonía colombiana. (Suministrada)

En pasadas ediciones, los calzados que ha desarrollado el cantante para Jordan han explorado asuntos como el optimismo, la creatividad, el hogar y la autoexpresión. Con el modelo “Amazonas”, la colaboración se inclina a una conexión más profunda con la cultura y la naturaleza colombiana.

“Orgulloso de ser colombiano, orgulloso de ser Latino Gang”, exclamó Balvin.

La colaboración también incluye camisetas, pantalones y abrigos inspirados en el caimán amarillo, desde representaciones gráficas del animal hasta diseños con aberturas que recrean la textura de la piel del cocodrilo.

Las J Balvin x Air Jordan 4 “Amazonas” hicieron su debut mundial, el pasado fin de semana, en prelanzamiento en Street Fever, la principal expo de moda urbana y sneakers de América Latina, en Medellín, ciudad natal del artista.