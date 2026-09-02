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Así lució J Balvin en la alfombra roja inaugural del Festival de Cine de Venecia

El cantante optó por un conjunto gris de Emporio Armani

2 de septiembre de 2026 - 6:48 PM

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Esta es la primera vez que el colombiano hace su paso por el festival italiano. (Jordan Strauss)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

El cantante colombiano J Balvin deslumbró este miércoles en la inauguración del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia, con un sofisticado conjunto “oversize” de Emporio Armani.

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Para el estreno de “Ink”, la nueva película de Danny Boyle, que inauguró oficialmente la edición 83 del festival veneciano, combinó una chaqueta de doble botonatura con un pantalón amplio en un estampado geométrico, que recuerda los textiles tribales, en tonos grises y beige.

José Álvaro Osorio Balvín, nombre de pila del artista, completó su look con su cabello platinado, gafas aviadoras, zapatos negros y una cadena dorada, a juego con sus pulseras y sortijas.

Esta es la primera vez que el colombiano hace su paso por el festival italiano, lo que su equipo define como “otro momento importante en la proyección global de Balvin, representando la música y la cultura latinas en uno de los eventos internacionales más destacados del mundo”.

Balvin asistió al estreno de “Ink”, la nueva película de Danny Boyle que inauguró oficialmente la edición 83 del festival veneciano.
Balvin asistió al estreno de “Ink”, la nueva película de Danny Boyle que inauguró oficialmente la edición 83 del festival veneciano. (Suministrada)

El evento es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, solo por detrás de Cannes, y técnicamente el más antiguo. Venecia también es, de forma fiable, una cita repleta de estrellas, que reúne algunas de las mejores películas del cine internacional, y a menudo influye en la carrera hacia los Oscar.

El festival, que se extiende hasta el 12 de septiembre, arrancó con la presentación del filme “Ink”, una adaptación de la aclamada obra teatral sobre los primeros años de Rupert Murdoch, interpretado por Guy Pearce, y su adquisición del diario The Sun. Jack O’Connell y Claire Foy también protagonizan la cinta.

Entre las estrellas que estarán presentes, siempre se espera a George Clooney, quien más allá de tener su presencia casi anual, esta vez asistirá para recibir un premio a la trayectoria, que también recibirá Ellen Burstyn.

El evento es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, solo por detrás de Cannes.
El evento es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, solo por detrás de Cannes. (Suministrada)
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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