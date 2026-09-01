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Naomi Osaka hace homenaje a Allen Iverson en su juego inaugural del US Open

La tenista vuelve a llamar la atención durante su entrada a la primera ronda de la competencia

1 de septiembre de 2026 - 12:55 PM

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Naomi Osaka, de Japón, llega para enfrentarse a Anastasia Zakharova, de Rusia, en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis, el lunes 31 de agosto de 2026, en Nueva York. (Adam Hunger)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La tenista Naomi Osaka homenajeó al baloncelista Allen Iverson en su debut en el US Open, y a la exsuperestrella de la NBA le gustó el look.

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Osaka hizo su habitual entrada llena de estilo para su partido contra Anastasia Zakharova el lunes por la noche, en la primera ronda del torneo. La dos veces campeona del US Open salió del túnel a la pista del estadio Arthur Ashe con una falda larga blanca y una bata gris con capucha en la que se podían ver recortes de periódico sobre ella.

El look fue hecho a la medida por Who Decides War y estilizado por Law Roach.

Cuando entró, llevaba puesta la capucha. Al quitársela y dejar al descubierto su conjunto negro, se vio que Osaka llevaba el pelo trenzado en cornrows bajo una diadema, igual que Iverson cuando fue MVP de la NBA mientras jugaba en los Philadelphia 76ers.

Esto encajaba con la temática que su marca de ropa había elegido para el US Open tras la victoria de los New York Knicks en el campeonato de la NBA en junio. Aryna Sabalenka lleva un vestido naranja, uno de los colores de los Knicks.

“Es mi… supongo que mi homenaje a Iverson. Me cae muy bien”, declaró Osaka tras su victoria por 7-6 (6) y 7-6 (3). “Es que Nike me dijo ‘baloncesto’, así que les dije: ‘Bien, si quieren baloncesto, les daré baloncesto’”.

La dos veces campeona del US Open salió del túnel a la pista del estadio Arthur Ashe con una falda larga blanca y una bata gris con capucha en la que se podían ver recortes de periódico sobre ella.
La dos veces campeona del US Open salió del túnel a la pista del estadio Arthur Ashe con una falda larga blanca y una bata gris con capucha en la que se podían ver recortes de periódico sobre ella. (Adam Hunger)

Osaka llevaba una camiseta con la foto de Iverson cuando se reunió con los medios de comunicación la víspera del torneo y lo calificó de pionero.

“Creo que también es alguien a quien admiro mucho, porque ha influido mucho en la moda, ya sea a propósito o no, pero ha cambiado la forma de vestir de los jugadores de la NBA”, declaró Osaka el sábado. “También creo que, en todo lo relacionado con la ropa en el deporte y con expresarse a través del estilo, siento que es alguien a quien admiro en ese sentido”.

Añadió que nunca se habían comunicado, pero Iverson publicó un mensaje dirigido a Osaka en su página de Instagram el lunes, en el que escribió: “¡Wow, qué honor! SOY UN GRAN FAN, estoy deseando conocerte”.

Naomi Osaka se llevó su primer victoria del torneo por 7-6 (6) y 7-6 (3).
Naomi Osaka se llevó su primer victoria del torneo por 7-6 (6) y 7-6 (3). (Adam Hunger)
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ModaUS OpenNaomi Osaka
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