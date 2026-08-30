Noruega tiene nuevo rey: Estas fueron sus expresiones tras el fallecimiento de su padre

El rey Haakon VIII de Noruega utilizó su primer discurso como monarca para elogiar a su padre, el rey Harald V, como un padre cariñoso y un monarca dedicado, un día después de que murió a los 89 años.

“Estamos de luto. Al mismo tiempo, nos reconforta y nos da fuerza saber que tantos están de luto con nosotros”, dijo el rey, vestido con un traje negro, mientras su discurso se transmitía en directo por la televisión pública.

Harald V fallecidó el viernes por la mañana y el príncipe heredero, de 53 años, se convirtió automáticamente en el rey Haakon VIII.

Agradeció al pueblo por su muestra de compasión y recordó lo cariñoso que había sido Harald como padre y esposo.

Decenas de miles de personas presentaron sus respetos, colocando flores y tarjetas de condolencias frente al Palacio Real en Oslo, donde el féretro llegó tarde el viernes desde el hospital.

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En todo el país, iglesias y ayuntamientos abrieron sus puertas especialmente para que la gente pudiera encender velas y escribir sus pensamientos sobre el difunto rey en libros de condolencias.

“Ha sido una experiencia poderosa y conmovedora ver la plaza del Palacio llena de gente, flores, mensajes de condolencia y velas. Muchas gracias”, dijo Haakon, de 53 años, sentado en un escritorio de madera junto al retrato de su padre y dos velas blancas.

“Como rey, mi padre representó a Noruega y al pueblo noruego con orgullo y alegría, a través de visitas por todo el país, en actos aquí en este Palacio Real y mientras trabajaba en nombre de Noruega en todo el mundo”, dijo Haakon.

“Lo voy a extrañar. Extrañaré su risa. Su manera afable de tratar con la gente y las situaciones”, añadió, tratando de contener las lágrimas mientras prometía darlo todo por el país en el futuro como su nuevo rey.

“Y eso significa —en el sentido último— estar dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la propia vida, por la libertad y la independencia de Noruega”.

Haakon adoptó el lema “Todo por Noruega”, que se remonta a su bisabuelo. Su esposa se convirtió en la reina Mette-Marit, mientras que su primogénita, Ingrid Alexandra, se convirtió en princesa y heredera al trono.

Más temprano el sábado, el nuevo rey y la princesa heredera Ingrid Alexandra recibieron en el palacio al primer ministro Jonas Gahr Støre y al obispo presidente de la Iglesia Luterana de Noruega, donde el féretro del rey Harald yacía en capilla ardiente, dijo el Palacio Real en un comunicado.

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Dolientes esperan bajo la lluvia la llegada de los restos mortales del rey Harald V al Palacio Real en Oslo, Noruega, el 28 de agosto de 2026. (Heiko Junge/NTB via AP) (Heiko Junge)

El domingo por la mañana, la Iglesia de Noruega celebrará servicios conmemorativos en todo el país y se espera que la familia real asista al servicio en la iglesia de Asker, al suroeste de Oslo, dijo el palacio.

El nuevo rey conoce ya sus obligaciones. A medida que su padre envejecía y su salud empezó a deteriorarse en los últimos años, Haakon actuó en varias ocasiones como regente.

Sus tareas en el futuro cercano incluirán reforzar el apoyo a la monarquía tras las polémicas por el contacto entre su esposa y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en el pasado, y la condena por violación de su hijastro.

El país se encuentra oficialmente en duelo y algunas personas decidieron posponer celebraciones como bodas y bautizos hasta que haya pasado el periodo de luto, informó la cadena noruega NRK.

La monarquía noruega tiene raíces antiguas, que se remontan al rey Harald I -también llamado rey Harald Cabellera Hermosa- en el siglo IX. Cuando Noruega recuperó su independencia de Suecia en 1905, tres cuartas partes de los votantes en un plebiscito nacional aprobaron la restauración de la monarquía.