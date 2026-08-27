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Oficial: Harry y Meghan llegan al Reino Unido. Esto es lo que sabemos de su regreso

Los duques de Sussex aterrizaron, en avión privado en el aeropuerto de Birmingham, junto a sus hijos y mascotas

27 de agosto de 2026 - 2:59 PM

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Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, en 2024 en Bogotá. EFE/ Carlos Ortega (Carlos Ortega)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, llegaron este miércoles al Reino Unido para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después del controvertido “Megxit”, la ruptura de la pareja de la Casa Real británica, según la BBC, una información adelantada primero por el periódico The Telegraph.

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Los duques aterrizaron en avión privado este mediodía en el aeropuerto de Birmingham, en el centro de Inglaterra, dice el diario. Otros medios habían adelantado minutos antes que su aterrizaje era inminente.

La semana pasada, medios británicos y estadounidenses revelaron la decisión del príncipe Harry, hijo de Charles III, y Meghan de volver al Reino Unido, donde han matriculado a sus hijos en un colegio. La pareja, según el Telegraph, también ha viajado con sus dos perras, Mia y Paula.

Por razones de seguridad, se desconoce el colegio al que irán los pequeños príncipes, pero se estima que será uno privado.

El pasado julio, Harry y Meghan visitaron en forma privada al rey en su residencia de campo de Highgrove, ubicada en el condado de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, aunque según se ha filtrado no informaron entonces al rey de sus planes inmediatos de regreso. También estuvieron en la mansión del tío materno de Harry , el conde de Spencer, en el centro de Inglaterra, donde Diana de Gales está enterrada.

Una de las razones para la vuelta de los duques, según los medios, era que Meghan estaba en conversaciones para actuar en la serie de Netflix The Gentlemen, del cineasta Guy Ritchie, pero esto ha sido desmentido por la exdirectora de Vanity Fair Tina Brown, que afirmó que la aparición de Meghan en la serie ha sido descartada ante la “reacción negativa” recibida.

Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland.Una foto de la bebé Meghan en brazos de su padre, Thomas Markle, con quien la duquesa no tiene una relación cercana luego de que su padre, quien ni tan siquiera fue a su boda con Harry.Meghan Markle vive en su tierra natal, California, junto a Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet. La hija pequeña de la pareja nació, en 2021, en Estados Unidos.
1 / 17 | Los 45 años de Meghan Markle en fotos. Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland.

Los duques decidieron apartarse de la Casa Real a principios de 2020 para instalarse en California y ser financieramente independientes, pero años después criticaron con dureza a la familia real por el supuesto mal trato que recibió Meghan, entre otras cosas por ser una persona mestiza.

Desde Estados Unidos generaron polémica hasta el punto de que concedieron una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, a quien revelaron que un miembro de la familia real, cuyo nombre no revelaron, había hecho un comentario racista sobre el tono de piel que tendría su hijo Archie antes de que naciera en 2019.

Meghan también reveló que la princesa de Gales, la princesa Kate, la hizo llorar durante una prueba del vestido de las damas de honor antes de la boda de los duques en 2018, y que la monarquía no rectificó las informaciones iniciales que afirmaban que había ocurrido al revés.

De izquierda a derecha, Kate, la princesa de Gales, el príncipe William, el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex caminan para encontrarse con miembros del público en el castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Elizabeth II el jueves, en Windsor, Inglaterra, el sábado 10 de septiembre de 2022.Las parejas saludan al público frente al castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Elizabeth II.Desde la izquierda Harry, Meghan, William y Kate.
1 / 12 | En fotos: unidos los príncipes de Gales, William y Kate, y los Duques de Sussex, Harry y Meghan. De izquierda a derecha, Kate, la princesa de Gales, el príncipe William, el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex caminan para encontrarse con miembros del público en el castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Elizabeth II el jueves, en Windsor, Inglaterra, el sábado 10 de septiembre de 2022. - Kirsty O'Connor

Los duques siguieron con las acusaciones contra la monarquía en un documental de Netflix y en el libro “Spare”, la exitosa autobiografía del duque que se publicó después de la muerte de la reina Elizabeth II en 2022.

El duque llegó a asegurar que su hermano, el príncipe William, le agredió físicamente en una oportunidad y lo tiró al suelo, haciéndolo caer sobre un comedero para perros, durante una discusión motivada por su relación con Meghan, y también arremetió contra la reputación de su madrastra, la reina Camilla, calificándola de “peligrosa” por su disposición a forjar vínculos con la prensa británica.

Harry ha tenido varios encontronazos con la prensa británica, algunos de los cuales han llegado a los tribunales, sin suerte para el duque.

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Príncipe HarryMeghan MarkleRealezaRealeza británica
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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