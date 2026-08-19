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El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir a Reino Unido

Según medios británicos, los duques de Sussex no retomarían sus funciones como miembros activos de la realeza

19 de agosto de 2026 - 7:42 PM

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Harry y Meghan en un evento en Bondi Beach, Australia, el 17 de abril de 2026. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP, File) (Jonathan Brady)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, decidieron regresar al Reino Unido, pero no retomarán sus funciones como miembros activos de la familia real, informó el periódico británico “The Daily Telegraph”.

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El rey Charles III fue informado de la decisión el domingo y no se le comunicó durante la visita de la pareja al Reino Unido el mes pasado.

El Telegraph —que dio la primicia— informa de que los hijos de Harry y Meghan, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya se han matriculado en colegios británicos y comenzarán las clases en septiembre.

La decisión se produce más de seis años después de que la pareja renunciara a sus obligaciones reales y se trasladara a California para dedicarse a lucrativos contratos con los medios de comunicación.

El regreso a Gran Bretaña permitirá al rey, que está recibiendo tratamiento contra un tipo de cáncer no revelado, ver más a sus nietos.

Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland.Una foto de la bebé Meghan en brazos de su padre, Thomas Markle, con quien la duquesa no tiene una relación cercana luego de que su padre, quien ni tan siquiera fue a su boda con Harry.Meghan Markle vive en su tierra natal, California, junto a Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet. La hija pequeña de la pareja nació, en 2021, en Estados Unidos.
1 / 17 | Los 45 años de Meghan Markle en fotos. Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland.
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Príncipe HarryRey Charles IIIMeghan MarkleRealeza británicaRealeza
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