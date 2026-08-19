El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir a Reino Unido

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, decidieron regresar al Reino Unido, pero no retomarán sus funciones como miembros activos de la familia real, informó el periódico británico “The Daily Telegraph”.

El rey Charles III fue informado de la decisión el domingo y no se le comunicó durante la visita de la pareja al Reino Unido el mes pasado.

El Telegraph —que dio la primicia— informa de que los hijos de Harry y Meghan, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya se han matriculado en colegios británicos y comenzarán las clases en septiembre.

La decisión se produce más de seis años después de que la pareja renunciara a sus obligaciones reales y se trasladara a California para dedicarse a lucrativos contratos con los medios de comunicación.

El regreso a Gran Bretaña permitirá al rey, que está recibiendo tratamiento contra un tipo de cáncer no revelado, ver más a sus nietos.