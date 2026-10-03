Mucho oro, piel al descubierto y J.Lo: así fue la Semana de la Moda de París

PARÍS - Saint Laurent desplegó un torrente de oro, mientras unas lámparas de araña gigantes bañaban con luz dorada una pasarela exterior de color negro brillante y la Torre Eiffel resplandecía al fondo.

A la extravagante pasarela acudieron Catherine Deneuve, Kate Moss, Hailey Bieber y Rami Malek, mientras que, en otro escenario de la Semana de la Moda de París, Jennifer López observaba desde los jardines empapados por la lluvia de Stella McCartney. Rihanna acudió a apoyar a los nuevos talentos de Matières Fécales, la casa de moda conceptual cuyo nombre se traduce como “materia fecal”. Allí, el desfile final mostró a una mujer con un vestido de lamé dorado cruzando una plaza de París en la que se celebraba una protesta, llevando a cuestas dos maniquíes encorvados de hombres blancos con traje.

Jennifer Lopez acudió al desfile de Stella McCartney en París. (Aurelien Morissard)

A pesar de los problemas financieros del sector del lujo, París siguió siendo capaz de reunir a un público estelar en las primeras filas y de ofrecer escenificaciones perfectas para Instagram.

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A mediados de la temporada primavera-verano de 2027, los desfiles se plasmaron en tres historias: el glamour a gran escala; un gran desnudo que llegaba hasta un tanga de color rosa pálido bajo un abrigo que puede superar los 33 000 dólares; y una industria que incorpora técnicas de alta costura a camisetas y vaqueros, todo ello mientras se pregunta, nerviosa, para quién es todo esto.

Rihanna y Camille Cottin en el desfile de Christian Dior en París. (Thomas Padilla)

¿Una despedida en Saint Laurent?

“¿Era una despedida?“, preguntó uno de los invitados de la primera fila.

Con motivo de su décimo aniversario en la casa, el diseñador Anthony Vaccarello prescindió de sus habituales entrevistas y dejó que una colección con tintes retrospectivos fuera la protagonista del evento.

No se anunció ninguna salida, pero las especulaciones encajaban con el ambiente de un sector que cambia de diseñadores a un ritmo frenético en busca de crecimiento.

El mes pasado, el gigante de los cosméticos L’Oréal superó a LVMH como la empresa cotizada más valiosa de Francia. Es la primera vez desde 2017 que una empresa ajena al sector del lujo encabeza la bolsa de París.

Kering, la empresa matriz de Saint Laurent, ha vuelto a crecer tras una dura crisis, pero Balenciaga sigue bajo presión, más allá del esplendor de las pasarelas.

Saint Laurent apostó por el dorado el martes por la noche, y ese fue prácticamente el tema central: frágil, fluido, translúcido o con un acabado muy elaborado.

El oro, por supuesto, es precisamente lo que Kering espera obtener de esta casa.

Saint Laurent, la segunda marca más importante del grupo, vuelve a crecer gracias a la fuerte demanda estadounidense y europea, y es la que sostiene el peso de la empresa mientras Gucci lucha por revertir años de caída en las ventas.

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Las chaquetas safari y las gabardinas se presentaban en tejidos de algodón metalizados arrugados. Los vestidos de cóctel lucían encajes relucientes y chaquetas cortas de brocado. Los zapatos de tacón de aguja tenían tacones con forma de serpiente.

A continuación llegó el final en negro, encabezado por la supermodelo Anja Rubik, lo que supuso un cambio radical con respecto a la secuencia final totalmente dorada de Yves Saint Laurent en 1991.

Chloé destaca los detalles de textura

Dos días después, Chloé abordó la extravagancia a través de las texturas.

Chemena Kamali combinó la “broderie anglaise” con encajes, perlas y borlas, y presentó prendas impermeables y gorras de pescador de ala ancha en colores vivos.

La pregunta era hasta qué punto la promesa de Chloé de un estilo sencillo podía admitir adornos.

Por su parte, el desfile de McCartney deleitó a su público empapado —entre el que se encontraba López, bajo un paraguas— con prendas de corte sencillo, prendas de punto en tonos coral y delfines pintados con aerógrafo sobre tela vaquera.

Los dobladillos y los peplums esculturales conferían a las prendas una sensación de flotabilidad submarina, mientras que la voz del naturalista David Attenborough transmitía el mensaje sobre la conservación de los océanos.

El peplum fue uno de los elementos recurrentes y discretos de la semana, apareciendo con formas esculpidas y cosido a las camisas en Balenciaga.

El aire fue la otra constante silenciosa de la semana, e Issey Miyake creó una colección en torno a él: los bailarines inauguraron el desfile de Satoshi Kondo el viernes agitando una enorme tela al son de un piano en directo, antes de desfilar con vestidos con pliegues en forma de globo y siluetas de nailon que “respiraban” con cada paso —lo que la casa denomina “ma”, “el espacio intermedio” entre el cuerpo y la prenda—.

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Ropa interior y bañadores muy escotados en algunos desfiles

La ropa interior ocupaba una parte cada vez mayor del atuendo.

En Tom Ford, Haider Ackermann presentó un desfile especialmente divertido: trajes de sastrería impecable acompañados de torsos desnudos, medias de rejilla, bañadores muy reducidos y batas de seda. Los bañadores negros parecían más figuras geométricas que prendas de vestir.

Un modelo masculino, vestido con un jersey y un tanga de color rosa pálido, llevaba un abrigo de vicuña —la lana más cara del mundo, cuyo precio puede superar los 33 000 dólares por prenda— colgado sobre una bolsa de fin de semana.

De los corsés a las jaulas

En Balmain, Antonin Tron creó una segunda colección más sólida, inspirada en las fotografías entre bastidores de mediados de siglo y su aire de glamour semidesnudo: corpiños tipo corsé, ligas que se balanceaban desde las minifaldas, sujetadores bajo chaquetas bomber de satén entalladas, piel de anguila y jacquards con estampados de animales.

La lluvia simulada azotaba las ventanas cubiertas de la antigua mansión de Karl Lagerfeld. Los estampados, los bordados y las lentejuelas aportaban profundidad a las prendas, aunque su riqueza a veces rivalizaba con el sensual drapeado.

Incluso Rick Owens se decantó por el estilo boudoir, a su manera: en una pasarela que atravesaba el estanque reflectante del Palais de Tokyo, presentó vestidos columnares en tonos piedra, tul con tachuelas, calzado adornado con cristales y creaciones que cubrían todo el cuerpo, confeccionadas con tul y elástico.

Las jaulas cobraron un sentido literal en Courrèges, donde el debut de Drew Henry rompió con su estilo de sastrería en colores neón mediante tops tipo sujetador con estampado floral, monos tipo jaula salpicados de flores y pantalones cortos ajustados.

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Los detalles de alta costura aportan un toque de lujo

La pregunta subyacente resultaba más difícil de formular: en tiempos de crisis, ¿cómo se justifica el lujo?

La respuesta de Pierpaolo Piccioli en Balenciaga fue la técnica.

Las densas filas de puntadas conferían a la camisa blanca una cintura entallada y un peplum acampanado.

A una camiseta se le aplicó un tratamiento similar. Los vaqueros se cortaron al bies —en diagonal a lo largo de la tela— para modificar su caída.

La colección presentó argumentos convincentes para aplicar los conocimientos de la alta costura a la vida cotidiana.

Loewe, que celebra su 180.º aniversario, respondió de forma aún más clara: menos efectos técnicos llamativos, más piel flexible y vestidos con cuentas de cristal; prendas pensadas para llevarlas puestas, más que para dar que hablar.

¿Cuál es la respuesta del sector del lujo ante la crisis? No se trata de precios más bajos, sino de que la artesanía se ha incorporado a la ropa que la gente lleva a diario, por lo que el coste parece justificado.

“Matières Fécales” irrumpe en la plaza

La nueva marca de moda se adueñó de la plaza de la República, punto de encuentro de las protestas en París, para celebrar un desfile titulado “El 99 %”.

La colección combinaba drapeados inspirados en el sari, vaqueros deshilachados y siluetas diseñadas para evocar a manifestantes enmascarados.

Aunque el acceso público formaba parte de la idea, era difícil pasar por alto la ironía: el 99 % de la población mundial no puede permitirse la ropa de Matières Fécales.

El 99 % ha votado con su cartera: afectados por la inflación y por el aumento de los precios en torno al 20 % en dos años, unos 60 millones de clientes han dejado de lado los productos de lujo desde 2022, según la consultora Bain & Company, que advierte de que incluso los clientes adinerados que siguen siendo fieles se sienten “traicionados”.

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