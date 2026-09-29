¿Verdad o mito?: Esto es lo que debes saber de las cremas para la celulitis

La celulitis afecta a la mayoría de las mujeres y, aunque los anticelulíticos siguen siendo uno de los cosméticos más vendidos, los expertos recuerdan que su eficacia depende tanto de la fórmula como de la forma de utilizarla.

La ciencia coincide en que la celulitis es un fenómeno complejo en el que intervienen factores hormonales, genéticos, circulatorios y del tejido conectivo. Por eso, los especialistas insisten en que el verdadero éxito de un anticelulítico depende tanto de sus principios activos como de la forma de utilizarlo y de los hábitos que lo acompañan.

Aunque el mercado ofrece cada vez fórmulas más avanzadas, aplicarlas deprisa, de forma irregular o esperando resultados inmediatos sigue siendo uno de los errores más frecuentes. La clave, explican los expertos, está en la constancia, el masaje y un estilo de vida que favorezca la circulación y la salud de la piel.

PUBLICIDAD

La celulitis afecta a entre el 80 % y el 90 % de las mujeres tras la pubertad. Foto cedida por Wellness Treat (Dimenshtein Olga)

La celulitis: mucho más que una cuestión de grasa

Se calcula que entre el 80% y el 90% de las mujeres desarrolla algún grado de celulitis tras la pubertad. Durante años se ha asociado únicamente al exceso de grasa corporal, pero hoy se sabe que su origen es mucho más complejo.

En palabras de Miren García Chazarra, cofundadora de GLO, “la celulitis no depende únicamente de la grasa corporal. La circulación, la retención de líquidos, la inflamación y determinados hábitos cotidianos pueden influir directamente en su apariencia y en la eficacia de cualquier tratamiento”.

Los estudios científicos describen la celulitis como una alteración del tejido subcutáneo en la que intervienen la acumulación de grasa, cambios en el tejido conectivo, alteraciones de la microcirculación y procesos inflamatorios de baja intensidad. De ahí que pueda aparecer tanto en mujeres delgadas como en aquellas con mayor porcentaje de grasa corporal.

Los dispositivos de masaje buscan potenciar la acción de los cosméticos al estimular la circulación y el drenaje. Foto cedida por GLO (María Muñoz Rivera)

¿Funcionan los anticelulíticos?

La respuesta es sí, pero con matices. Los dermatólogos coinciden en que los cosméticos anticelulíticos pueden mejorar la hidratación, la elasticidad y el aspecto superficial de la piel cuando incorporan activos con evidencia científica, como cafeína, retinol, centella asiática, carnitina o extractos vegetales, especialmente si se utilizan de forma continuada.

Sin embargo, ningún producto elimina por completo la celulitis. Su función consiste en mejorar temporalmente el aspecto de la piel, favorecer la microcirculación, estimular el drenaje y contribuir a una piel más firme. Los mejores resultados suelen obtenerse cuando se combinan con actividad física, una alimentación equilibrada y hábitos saludables.

Los errores que pueden arruinar el tratamiento

Para García Chazarra, la diferencia entre obtener resultados o no suele encontrarse fuera del cuarto de baño. “La clave no está únicamente en el tratamiento elegido, sino también en el estilo de vida que lo acompaña”, explica.

PUBLICIDAD

Entre los errores más frecuentes destaca permanecer demasiadas horas sentado o de pie, ya que “dificulta el retorno venoso y favorece la retención de líquidos”, dos factores directamente relacionados con el aspecto de la celulitis.

Otro de los mitos más extendidos consiste en pensar que basta con adelgazar. “Uno de los errores más frecuentes es pensar que la celulitis desaparecerá únicamente perdiendo peso”, señala la experta. Por ello, considera que los tratamientos más eficaces son aquellos que actúan sobre “la circulación, el drenaje, la calidad de la piel y el tejido conectivo”.

Los buenos hábitos en conjunto favorecen a su eliminación. Foto cedida por Karolina K (KAROLINA GRABOWSKA)

La hidratación también desempeña un papel importante. Beber suficiente agua favorece los procesos fisiológicos relacionados con la eliminación de líquidos y contribuye a mantener una mejor calidad del tejido cutáneo.

La alimentación es otro de los pilares. García Chazarra recomienda limitar el exceso de sal, azúcares añadidos y ultraprocesados, ya que “pueden favorecer la inflamación y la retención de líquidos”, apostando por frutas, verduras y proteínas de calidad.

Más constancia y menos prisas

Otro error habitual consiste en recurrir al anticelulítico únicamente unas semanas antes del verano.

“La mejora de la calidad de la piel y la regeneración del tejido requieren tiempo y continuidad”, recuerda la experta. “La circulación, el tejido conectivo y los procesos inflamatorios no cambian de un día para otro. La constancia sigue siendo el factor más determinante”.

En esa misma línea, advierte de que entrenar de forma excesiva tampoco garantiza mejores resultados. “La constancia suele ser mucho más importante que la intensidad. Caminar a diario, realizar ejercicios de fuerza y mantener una actividad física regular suele ofrecer mejores resultados a largo plazo que los cambios drásticos o esporádicos”.

PUBLICIDAD

Dormir poco y mantener niveles elevados de estrés también puede influir en la calidad de la piel. “El descanso insuficiente y el estrés sostenido pueden afectar a numerosos procesos fisiológicos relacionados con la inflamación y la recuperación de los tejidos”, afirma.

No funcionan por sí solos

Si hay un mensaje que los especialistas repiten es que ningún cosmético, por avanzado que sea, sustituye a unos hábitos saludables.

Para García Chazarra, “la tecnología y los cosméticos especializados son grandes aliados, pero deben utilizarse conjuntamente para alcanzar los máximos beneficios”. Además, insiste en que deben emplearse “con constancia” y acompañarse de productos “que traten el tejido desde un punto de vista global”.

La hidratación, el ejercicio moderado y una alimentación equilibrada favorecen la calidad de la piel. Foto cedida por GLO (María Muñoz Rivera)

La celulitis seguirá siendo una realidad para la inmensa mayoría de las mujeres. Sin embargo, comprender cómo funciona y abandonar la búsqueda de soluciones inmediatas puede ser el primer paso para mejorar su aspecto de forma realista. Porque, más que encontrar la crema perfecta, el verdadero tratamiento comienza en los pequeños gestos que se repiten cada día.

El masaje importa tanto como la crema

Uno de los aspectos en los que más insisten los especialistas es la forma de aplicación. No basta con extender el producto unos segundos antes de vestirse. El masaje favorece la absorción de los principios activos y estimula la circulación superficial, uno de los factores implicados en la celulitis.

Lo recomendable es aplicar el anticelulítico sobre la piel limpia, preferiblemente después de la ducha, cuando los poros están más dilatados. Los movimientos deben ser ascendentes, desde los tobillos hacia los muslos y las caderas, ejerciendo una presión moderada hasta que el producto se absorba completamente.