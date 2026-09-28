Del “smokey eye” al rubor sutil: Conoce las tendencias del maquillaje otoñal

Sin dejar atrás la frescura de una piel luminosa que dominó en el verano, el maquillaje otoñal invita al uso de colores cálidos y acogedores, inspirados en la naturaleza, que marcan la estética de la temporada.

Este año, esos distintivos tonos marrones, anaranjados y vinos pasan de los ojos al rostro y los labios, en maquillajes balanceados, creativos y profundamente personales.

Magacín conversó con la maquillista Janixa Del Valle, conocida en redes sociales como @Jany.MUA, para conocer las tendencias que marcarán el maquillaje de esta próxima temporada. Esto fue lo que nos dijo.

Los ojos son protagonistas

Como en temporadas pasadas, el centro del maquillaje continuará siendo resaltar la mirada.

Los ahumados en tonos marrón, terracota y ciruela son opciones con las que no se puede fallar. El clásico “smokey eye” puede complementarse con un delineado estratégico y pestañas para levantar la mirada o alargar los ojos.

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“Aunque estamos teniendo individualismo y siendo un poquito más riesgosos con los colores y los brillos, todavía lo que es el delineado, lo que es el contorno, todavía esas cosas se están manteniendo bastante sutiles”, dijo Jany.

El clásico “smokey eye” puede complementarse con un delineado estratégico y pestañas para levantar la mirada o alargar los ojos. (Shutterstock)

No obstante, para aquellas personas más arriesgadas, estos mismos colores pueden incluirse en delineadores y en mascaras de pestañas.

Tanto en sombras como en delineadores, los tonos otoñales han dado un giro también hacia lo metálico, lo que también añade dinamismo al look. Para Jany, ese es un producto que puede integrarse en el maquillaje de las personas más experimentales hasta las más recatadas.

Recomendación: Lancome Idôle Goddess Dimension Mono Eyeshadow en el tono 11 Sparkling Comet.

Adiós al “blush blindness”

Luego de un tiempo en el que se estilaba utilizar rubor desmezuradamente y por todo el rostro, ahora la balanza se inclina al “no-blush blush” o el “anti blush”.

La tendencia propone el uso de blushes en tonos malva, beige y marrones para añadir color a las mejillas sin típico foco de color rosado.

“Las nenas se están moviendo un poquito a que están utilizando blushes que sean un tono ‘mauve’ más sutil, más suave, que se vea que tienes blush pero que no se vea exagerado”, destacó Jany.

Recomendación: YSL Make Me Blush 24h Buildable Blurring Powder Blush en el tono 23 Hot Mauve.

La tendencia se une a una piel que no se pretende cubrir. Por eso, se favorece el uso de “skin tints” en vez de una base de cobertura completa.

“La tendencia ha sido una piel mucho más simple…Seguimos viendo tendencia de que estamos buscando looks donde los ojos llamen más la atención, donde tengamos más individualismo", compartió la maquillista.

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Los clásicos en los labios

El labial en tonos rojos oscuros, acerezados y vinos son símbolos otoñales que nunca desaparecerán. Un labio fuerte, recomendó la maquillista, puede combinarse con un maquillaje más sencillo en el resto del rostro para crear balance.

El labial burgundy es un clásico del maquillaje otoñal. (WGSN)

Cuando la atención está en los ojos, entonces, Jany recomendó optar por alternativas más sencillas en los labios como puede ser un perfilador marrón con un tono nude en el centro o simplemente un “lip gloss” que añada brillo.

“Estamos buscando que el look sea un poquito más armonioso y balanceado. Está en tendencia que si, por ejemplo, te haces unos ojos un poquito más llamativo, pues los labios tienden a ser un poquito más suaves y viceversa”, explicó.

Recomendación:

Lip combo neutral : Make Up For Ever Artist Color Pencil en el color 608 Limitless Brown con con el labial Pillow Talk de Charlotte Tilbury.

: Make Up For Ever Artist Color Pencil en el color 608 Limitless Brown con con el labial Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Lip combo vino: MAC Macximal Silky Matte Lipstick en el tono D for Danger, que pude combinarse con el MAC Lip Pencil en Vino.

Explora con tu maquillaje

La maquillista instó a que, si bien las tendencias están presentes,las personas no deben aferrarse a ellas, sino que deben explorar y encontrar lo que les favorezca y les guste.