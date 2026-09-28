Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de septiembre de 2026
81°Lluvias dispersas
MagacínBelleza
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Del “smokey eye” al rubor sutil: Conoce las tendencias del maquillaje otoñal

La maquillista Janixa Del Valle, conocida como Jany MUA, compartió con Magacín lo que se espera para la próxima temporada

28 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este año, esos distintivos tonos marrones, anaranjados y vinos pasan de los ojos al rostro y los labios, en maquillajes balanceados, creativos y profundamente personales. (Shutterstock)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Sin dejar atrás la frescura de una piel luminosa que dominó en el verano, el maquillaje otoñal invita al uso de colores cálidos y acogedores, inspirados en la naturaleza, que marcan la estética de la temporada.

RELACIONADAS

Este año, esos distintivos tonos marrones, anaranjados y vinos pasan de los ojos al rostro y los labios, en maquillajes balanceados, creativos y profundamente personales.

Magacín conversó con la maquillista Janixa Del Valle, conocida en redes sociales como @Jany.MUA, para conocer las tendencias que marcarán el maquillaje de esta próxima temporada. Esto fue lo que nos dijo.

Los ojos son protagonistas

Como en temporadas pasadas, el centro del maquillaje continuará siendo resaltar la mirada.

Los ahumados en tonos marrón, terracota y ciruela son opciones con las que no se puede fallar. El clásico “smokey eye” puede complementarse con un delineado estratégico y pestañas para levantar la mirada o alargar los ojos.

“Aunque estamos teniendo individualismo y siendo un poquito más riesgosos con los colores y los brillos, todavía lo que es el delineado, lo que es el contorno, todavía esas cosas se están manteniendo bastante sutiles”, dijo Jany.

El clásico “smokey eye” puede complementarse con un delineado estratégico y pestañas para levantar la mirada o alargar los ojos.
El clásico “smokey eye” puede complementarse con un delineado estratégico y pestañas para levantar la mirada o alargar los ojos. (Shutterstock)

No obstante, para aquellas personas más arriesgadas, estos mismos colores pueden incluirse en delineadores y en mascaras de pestañas.

Tanto en sombras como en delineadores, los tonos otoñales han dado un giro también hacia lo metálico, lo que también añade dinamismo al look. Para Jany, ese es un producto que puede integrarse en el maquillaje de las personas más experimentales hasta las más recatadas.

Recomendación: Lancome Idôle Goddess Dimension Mono Eyeshadow en el tono 11 Sparkling Comet.

Adiós al “blush blindness”

Luego de un tiempo en el que se estilaba utilizar rubor desmezuradamente y por todo el rostro, ahora la balanza se inclina al “no-blush blush” o el “anti blush”.

La tendencia propone el uso de blushes en tonos malva, beige y marrones para añadir color a las mejillas sin típico foco de color rosado.

“Las nenas se están moviendo un poquito a que están utilizando blushes que sean un tono ‘mauve’ más sutil, más suave, que se vea que tienes blush pero que no se vea exagerado”, destacó Jany.

Recomendación: YSL Make Me Blush 24h Buildable Blurring Powder Blush en el tono 23 Hot Mauve.

La tendencia se une a una piel que no se pretende cubrir. Por eso, se favorece el uso de “skin tints” en vez de una base de cobertura completa.

“La tendencia ha sido una piel mucho más simple…Seguimos viendo tendencia de que estamos buscando looks donde los ojos llamen más la atención, donde tengamos más individualismo", compartió la maquillista.

Los clásicos en los labios

El labial en tonos rojos oscuros, acerezados y vinos son símbolos otoñales que nunca desaparecerán. Un labio fuerte, recomendó la maquillista, puede combinarse con un maquillaje más sencillo en el resto del rostro para crear balance.

El labial burgundy es un clásico del maquillaje otoñal.
El labial burgundy es un clásico del maquillaje otoñal. (WGSN)

Cuando la atención está en los ojos, entonces, Jany recomendó optar por alternativas más sencillas en los labios como puede ser un perfilador marrón con un tono nude en el centro o simplemente un “lip gloss” que añada brillo.

“Estamos buscando que el look sea un poquito más armonioso y balanceado. Está en tendencia que si, por ejemplo, te haces unos ojos un poquito más llamativo, pues los labios tienden a ser un poquito más suaves y viceversa”, explicó.

Recomendación:

  • Lip combo neutral: Make Up For Ever Artist Color Pencil en el color 608 Limitless Brown con con el labial Pillow Talk de Charlotte Tilbury.
  • Lip combo vino: MAC Macximal Silky Matte Lipstick en el tono D for Danger, que pude combinarse con el MAC Lip Pencil en Vino.

Explora con tu maquillaje

La maquillista instó a que, si bien las tendencias están presentes,las personas no deben aferrarse a ellas, sino que deben explorar y encontrar lo que les favorezca y les guste.

“Debemos ser un poquito más atrevidas en los looks que estamos haciendo. No cogerle tanto miedo al maquillaje y no amarrarnos tanto a que si esto es lo que se usa, pues esto es lo que tengo que hacer. Al final del día, pienso que lo que te haga sentir bien y contenta contigo misma, eso es lo que deberías hacer”, puntualizó.

Tags
MaquillajeOtoño
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 28 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: