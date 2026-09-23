Antonela Roccuzzo lanza su kit de belleza con Anastasia Beverly Hills: estos son sus productos favoritos

La empresaria y creadora de contenido argentina Antonela Roccuzzo se convirtió en la embajadora global de la marca de belleza Anastasia Berverly Hills, con la que lanzó un kit con sus productos favoritos.

El estuche incluye los productos de ojos, cejas y labios con los que Roccuzzo alcanza su look natural y luminoso.

“La belleza para mí es ser natural y sentirme cómoda con lo que visto y con lo que pongo en mi rostro. Es ser yo misma”, dijo la también esposa de la estrella del fútbol argentino Lionel Messi.

Para definir la mirada, el kit, disponible en el website de anastasiabeverlyhills.com, integra el Brow Freeze Gel, un híbrido entre cera y gel color transparente para fijar las cejas, y el GLIDR Eyeshadow Stick en el color Champagne Ice, una sombra en barra que ofrece una duración de 12 horas.

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El “lip combo” de Roccuzzo, incluido en el kit, es el Lip Liner en el tono Cool Brown, un perfilador cremoso con acabado aterciopelado en un color taupe profundo, con un Crystal Lip Gloss en el color Glass, que añade resplandor sin color en los labios.

“No puedo vivir sin el lápiz de labio. Añades un poco de gloss y esto es un infaltable en mi bolso”, comentó la argentina

Los productos que incluye el kit tienen un valor de $105, pero se venderá por $59, informó la empresa.