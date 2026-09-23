Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
23 de septiembre de 2026
91°Lluvias dispersas
MagacínBelleza
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Antonela Roccuzzo lanza su kit de belleza con Anastasia Beverly Hills: estos son sus productos favoritos

La empresaria argentina incluyó productos de cejas, ojos y labios

23 de septiembre de 2026 - 4:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La empresaria argentina Antonela Roccuzzo lanzó un kit con sus productos favoritos de Anastasia Beverly Hills, empresa de la que es embajadora global. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La empresaria y creadora de contenido argentina Antonela Roccuzzo se convirtió en la embajadora global de la marca de belleza Anastasia Berverly Hills, con la que lanzó un kit con sus productos favoritos.

RELACIONADAS

El estuche incluye los productos de ojos, cejas y labios con los que Roccuzzo alcanza su look natural y luminoso.

“La belleza para mí es ser natural y sentirme cómoda con lo que visto y con lo que pongo en mi rostro. Es ser yo misma”, dijo la también esposa de la estrella del fútbol argentino Lionel Messi.

Para definir la mirada, el kit, disponible en el website de anastasiabeverlyhills.com, integra el Brow Freeze Gel, un híbrido entre cera y gel color transparente para fijar las cejas, y el GLIDR Eyeshadow Stick en el color Champagne Ice, una sombra en barra que ofrece una duración de 12 horas.

El “lip combo” de Roccuzzo, incluido en el kit, es el Lip Liner en el tono Cool Brown, un perfilador cremoso con acabado aterciopelado en un color taupe profundo, con un Crystal Lip Gloss en el color Glass, que añade resplandor sin color en los labios.

“No puedo vivir sin el lápiz de labio. Añades un poco de gloss y esto es un infaltable en mi bolso”, comentó la argentina

Los productos que incluye el kit tienen un valor de $105, pero se venderá por $59, informó la empresa.

El estuche incluye los productos de ojos, cejas y labios con los que Roccuzzo alcanza su look natural y luminoso.
El estuche incluye los productos de ojos, cejas y labios con los que Roccuzzo alcanza su look natural y luminoso. (Suministrada)
Tags
Antonella RoccuzzoMaquillaje
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 23 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: