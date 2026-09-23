Adiós a lo discreto: la moda primaveral abraza el color, el movimiento y la diversión en Nueva York

En las pasarelas de esta Semana de la Moda de Nueva York, los diseñadores han reinventado la moda primaveral dando un giro a los clásicos de la temporada —los estampados florales y los tonos pastel— y apostando por tendencias más modernas e irreverentes.

Desde marcas consolidadas hasta talentos emergentes, diseñadores como Tory Burch, Ralph Lauren y Eckhaus Latta han devuelto la alegría a la moda con toques creativos en el color, el movimiento y los contrastes, que podrían pasar fácilmente de las pasarelas de primavera-verano de 2027 a las concurridas calles de Nueva York.

Aunque la Semana de la Moda de Nueva York es solo la primera parada para las celebridades y los editores de moda antes de ver lo que les depara Londres, Milán y París, el tono festivo sin duda será contagioso.

El placer de vestirse

Los diseñadores tenían mucho que celebrar, ya que muchos alcanzaban hitos en sus carreras: Rachel Comey cumplía 25 años, Michael Kors y Carolina Herrera celebraban el 45.º aniversario de sus marcas, y Coach alcanzaba la emblemática cifra de 85 años.

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Coach hizo desfilar a las modelos con gorros de fiesta, vestidos brillantes con coloridas colas adornadas con grandes lazos y accesorios envueltos como regalos para conmemorar su aniversario.

1 / 13 | Así fue el cumpleaños 85 de Coach en el New York Fashion Week. La marca presentó una propuesta de sastrería desenfadada. - WGSN 1 / 13 Así fue el cumpleaños 85 de Coach en el New York Fashion Week La marca presentó una propuesta de sastrería desenfadada. WGSN Compartir

El director de moda de InStyle, Kevin Huynh, afirmó que los diseñadores están diciendo adiós a la era del lujo discreto y apostando por la vitalidad.

“Realmente estamos entrando en una etapa de ‘más es más’”, declaró a The Associated Press, “pero no en ese estilo de vestir ‘dopamina’, en el que todo parece puesto al azar, sino con una auténtica sensación de vitalidad y emoción”.

En Eckhaus Latta, los diseñadores Mike Eckhaus y Zoe Latta celebraron su colaboración con J.Crew con confeti. Se pidió a los invitados que, al oír risas durante la segunda mitad del desfile, abrieran los sobres que tenían en sus asientos y lanzaran confeti de colores sobre la pasarela.

“Los diseñadores realmente intentan divertirse y mostrar el poder que tiene la moda para animar e inspirar a la gente”, afirmó Matthew Velasco, editor de noticias de moda de ELLE.

Tory Burch apostó por una vestimenta alegre como forma de evasión, con modelos que lucían looks adornados con bloques de color y desfilaban por una pasarela circular interior que rodeaba un jardín exterior con fuentes. Burch afirmó que quería contrastar la feminidad opulenta con la ropa deportiva funcional. Su colección incluía cárdigans bordados con faldas de colores vivos, bufandas finas tipo boa y un abrigo turquesa con un bolso a juego.

“Creo que cuando las cosas se ponen un poco más difíciles en el mundo, hay que soñar”, afirmó Burch.

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Ralph Lauren inauguró la Semana de la Moda de Nueva York aportando romanticismo y una celebración del estilo a la pasarela.

“Se trata de formas de vestir que celebran el ingenio, la originalidad y la personalidad: la libertad y la diversión de crear un estilo verdaderamente personal”, afirmó en las notas de su desfile.

1 / 20 | Cult Gaia apuesta a los clásicos: flores, colores pasteles y siluetas fluidas para primavera. La colección combinó siluetas fluidas y tonos claros. - WGSN 1 / 20 Cult Gaia apuesta a los clásicos: flores, colores pasteles y siluetas fluidas para primavera La colección combinó siluetas fluidas y tonos claros. WGSN Compartir

Michael Kors tuvo el optimismo de celebrar su desfile al aire libre, en el jardín del Museo de Arte Moderno, donde una gabardina de color naranja brillante y unos zapatos de color amarillo soleado destacaban sobre sus looks en blanco y negro.

Thom Browne, que a menudo se decanta por lo extravagante, creó un desfile inspirado en “A Bug’s Life”, con un jardín interior gigante y modelos cubiertas de cristales verdes que colgaban de trajes de varias capas. Algunas se asemejaban a auténticas mariquitas y mariposas con faldas de aro gigantes y coloridas, y chaquetas que parecían capullos, lo que provocó las sonrisas del público.

Colecciones repletas de tonos azules

Puede que los diseñadores no se sientan tristes esta temporada, pero lo cierto es que el azul estuvo muy presente en todas sus colecciones.

Ralph Lauren jugó con una paleta de azules: desde su clásico denim hasta vestidos de satén y encaje, pasando por trajes de chaqueta y cuellos de piel y plumas azules.

Tommy Hilfiger afirmó que a menudo se inspira en las banderas náuticas, por lo que los colores primarios —incluido el azul marino— predominaron en las americanas clásicas y oversize, así como en las rayas de las camisetas de rugby, en su desfile celebrado en el Hotel Plaza.

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Tory Burch combinó el turquesa y el azul marino, y Henry Zankov presentó el verde azulado en la pasarela esta temporada para Diane von Furstenberg.

1 / 12 | Bernie Martínez Ocasio conquista la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York. Bernie Martínez Ocasio, hermano de Bad Bunny, modeló en el desfile de primavera-verano 2027 de la marca Advisry durante la Semana de la Moda de Nueva York. - WGSN 1 / 12 Bernie Martínez Ocasio conquista la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York Bernie Martínez Ocasio, hermano de Bad Bunny, modeló en el desfile de primavera-verano 2027 de la marca Advisry durante la Semana de la Moda de Nueva York. WGSN Compartir

Tras una ausencia de una década, la línea de Diane von Furstenberg regresó a la Semana de la Moda de Nueva York con Zankov presentando su primera colección como director artístico de la marca. Conocido por su marca homónima de prendas de punto, Zankov destacó los estampados animales en los diseños cruzados característicos de von Furstenberg, al tiempo que incorporó blusas y vestidos transparentes junto con trajes de corte fluido.

“Quieres sentirte vivo”, dijo Huynh, “como si estuviéramos saliendo del frío del invierno, y el color es una forma muy sencilla de lograrlo”.

“El verde chartreuse tuvo su momento, pero el verde azulado es un color que transmite mucha elegancia”, añadió.

El azul cobalto o azul Klein —que se hizo famoso gracias al artista Yves Klein— también se adueñó de las pasarelas, ya que Proenza Schouler y Sergio Hudson incluyeron este color en sus colecciones.

Acentuar la cintura

Esta temporada, todas las miradas se han centrado en la cintura, ya que los diseñadores han hecho desfilar a las modelos con fajines, bufandas y cinturones anchos.

En el caso de Daniella Kallmeyer, de Kallmeyer, la diseñadora añadió un fajín a un top azul abotonado sobre unos pantalones, así como un fajín blanco adornado con abalorios blancos sobre un conjunto de traje totalmente negro.

“Es esa pizca de androginia que aporta la faja en la moda femenina lo que resulta emocionante y atrevido”, afirmó Huynh.

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En Ralph Lauren, el diseñador envolvió a las modelos con bufandas con flecos para romper un look totalmente blanco o añadir un toque de color a la cintura.

1 / 23 | Carolina Herrera celebra 45 años de elegancia, sofisticación y feminidad. La colección fue presentada en Teatro David H. Koch del Lincoln Center. - WGSN 1 / 23 Carolina Herrera celebra 45 años de elegancia, sofisticación y feminidad La colección fue presentada en Teatro David H. Koch del Lincoln Center. WGSN Compartir

Llegan los flecos

Tras liberarse de las limitaciones de los abrigos y las capas de invierno, los diseñadores aportaron libertad de movimiento y fluidez a sus colecciones gracias a los flecos.

Los vestidos asimétricos se balanceaban con flecos en el desfile de Jonathan Simkhai, mientras que unos flecos brillantes asomaban en un look totalmente negro de Rachel Comey.

En una vuelta de tuerca a la sastrería, las chaquetas repletas de flecos desfilaron por la pasarela de Monse.