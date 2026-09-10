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Comienza el New York Fashion Week con un veto al uso de pieles animales

La programación oficial del evento, que marca el incip del “fashion month”, tiene 70 desfiles de marcas estadounidenses

10 de septiembre de 2026 - 4:37 PM

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La modelo Gigi Hadid luce un diseño del estadounidense Tommy Hilfiger este jueves, en la Semana de la Moda en el Hotel Plaza en Nueva York (Estados Unidos). Tommy Hilfiger vuelve a la Semana de la Moda de Nueva York. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Semana de la Moda de Nueva York arranca este jueves con 70 desfiles de marcas ‘made in USA’, establecidas como Tommy Hilfiger y Michael Kors y emergentes como Milamore y Aisling Camps, y con la novedad de un veto al uso de pieles animales.

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La programación del evento, organizado por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, en inglés), se desarrolla oficialmente entre este jueves y el martes 15, pero algunas marcas se han adelantado al calendario, como Ralph Lauren, Coach, Cult Gaia o Rachel Comey.

En la primera jornada de la cita destacan el estreno de Henry Zankov como director artístico de Diane von Furstenberg y el retorno de Tommy Hilfiger, mientras que Thom Browne tendrá a su cargo el cierre.

En total, el CFDA ha anunciado unas 70 presentaciones, generalmente de la colección primavera-verano de 2027, entre ellas las de Carolina Herrera, Collina Strada, Calvin Klein, Christian Siriano, Prabal Gurung, Tory Burch o Monse.

La colección combinó siluetas fluidas y tonos claros.Los vestidos hacían la ilusión de estar hechos de plumas.Las flores fueron el hilo conductor de toda la colección que honra los procesos y el renacimiento después del duelo.
1 / 20 | Cult Gaia apuesta a los clásicos: flores, colores pasteles y siluetas fluidas para primavera. La colección combinó siluetas fluidas y tonos claros. - WGSN

También figuran una serie de marcas emergentes, como Benjamin Seidler, Conner Ives, Grey’s by Emily Grey, Magda Butrym, Max Esmail, Patrick Taylor o Zaldy.

Entre los debutantes, están Milamore y Aisling Camps, finalistas del fondo de CFDA y Vogue para apoyar a talentos emergentes.

En cuanto a la moda con sello latino, la marca Campillo repite de nuevo en el calendario oficial, y fuera de este se presentan diseñadores veteranos como Raúl Peñaranda o emergentes Sebastián Velásquez, este último junto al Colectivo Puente de Colombia.

El viernes 11 de septiembre, el CFDA indicó que iniciará más tarde la jornada, que coincide con los eventos conmemorativos por el 25 aniversario de los atentados terroristas en los que fueron derribadas las Torres Gemelas.

Por otra parte, la Semana de la Moda aplica por primera vez su veto a las pieles animales, una medida anunciada por la organización en diciembre de 2025 tras negociaciones con Humane World for Animals y Collective Fashion Justice.

Por tercer año consecutivo, se celebrará con el NYFW Live en Rockefeller Center, una iniciativa busca democratizar el acceso a las propuestas de moda de los diseñadores estadounidenses que se presentan en el evento que da comienzo oficial al “fashion month”.

Los desfiles del 10 al 15 de septiembre se transmitirán en vivo en una pantalla de 27 por 28 pies en la emblemática pista de patinaje del Rockefeller Center en Manhattan. Este será el único lugar físico o digital en el que el público general podrá ver las pasarelas, informo el CFDA.

Tags
Semana de la Moda de Nueva YorkModaTommy Hilfiger
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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