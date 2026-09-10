Sebastián Yatra y Becky G se unen como embajadores del New York Fashion Week

La iniciativa busca democratizar el acceso a las propuestas de moda de los diseñadores estadounidenses que se presentan en el evento que da comienzo oficial al “fashion month”.

Los desfiles del 10 al 15 de septiembre se transmitirán en vivo en una pantalla de 27 por 28 pies en la emblemática pista de patinaje del Rockefeller Center en Manhattan. Este será el único lugar físico o digital en el que el público general podrá ver las pasarelas, informo el CFDA.

“Junto con el Rockefeller Center, estamos creando una ‘front row’ verdaderamente abierta al público, invitando a los neoyorquinos y a los visitantes de todo el mundo a descubrir el extraordinario talento, la diversidad y el espíritu que hacen que la moda estadounidense sea tan única”, expresó Steven Kolb, director ejecutivo y presidente del CFDA.

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Para el coctel, Yatra llevó un traje de doble botonadura de Public School New York. Mientras, Becky G llevó un vestido de encaje Christian Cowan y joyería de Rainbowk.

Esta es la tarcera edición del NYFW Live en Rockefeller Center, que el pasado año tuvo como embajadora a la cantante puertorriqueña Young Miko, a la supermodelo Anok Yai y el cantante Peso Pluma.

La artista estuvo junto a Steven Kolb, Thom Browne, Anna Sui, Michael Kors y Anna Wintour, dando la bienvenida a los invitados en el cóctel que abrió la Semana de la Moda de Nueva York (Suministrada)

Entre las pasarelas confirmadas, están las colecciones de Altuzarra, Anna Sui, Calvin Klein Collection, Carolina Herrera, Christian Siriano, Coach, Cult Guia, Diane von Furstenberg, Luar, Marc Jacobs, Michael Kors Collection, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Tory Burch y Willy Chavarria, entre otros.

“(La proyección) se ha convertido en una importante extensión de la Semana de la Moda de Nueva York, llevando la creatividad y la energía de las colecciones estadounidenses más allá del público tradicional de la moda y hasta el corazón de la ciudad”, añadió Kolb.