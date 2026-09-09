“Regreso al Origen”: Heriberto Nieves lleva por primera vez el arte contemporáneo al Museo de América en Madrid

El vegalteño Heriberto Nieves será el primer artista en tener una exposición completa de arte contemporánea en el Museo de América en Madrid, lo que marca una transición de la institución española que, al tiempo que conserva el legado histórico, se abre a nuevas expresiones artísticas de nuestro continente.

“Regreso al Orígen”, la primera exposición de un puertorriqueño a sala completa en el mencionado museo madrileño, rebasa una exhibición de arte tradicional al integrar sus obras con la producción documental, literatura, educación, turismo y experiencias culturales dirigidas a proyectar internacionalmente la identidad puertorriqueña.

La exhibición estará en la sala principal del Museo de Américas desde el 19 de noviembre hasta el 7 de marzo de 2027, cuando el centro cerrará para una remodelación que dará paso a la nueva etapa de arte contemporáneo. Cuando comenzaron a trabajar en la exhibición, contó Nieves, ya la institución buscaba a un artista para que estableciera el cambio, pero él, entonces, lo desconocía.

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“Comenzamos a trabajar y ellos nos llaman para decirnos lo que estaba pasando, que el museo va a cerrar con mi exposición porque es la primera vez que el museo va a presentar arte contemporáneo…el museo cierra porque viene una remodelación para que esa sala se convierta todo el tiempo en arte contemporáneo”, expresó a El Nuevo Día el artista oriundo de la barriada Corea, en Vega Alta.

La muestra incluye más de 20 piezas que el escultor hizo en el taller de unos colegas en Madrid. A través de ellas, explora sus raíces culturales y naturales de Puerto Rico. Partiendo del momento histórico que vivió el archipiélago a finales del siglo 19, cómo era la sociedad en ese momento, los movimientos migratorios, las industrias agrícolas que se desarrollaban y la desconexión eventual con la tierra hasta llegar a la deforestación. Con piezas que mezclan el acero con hojas de los cultivos de la época, continúa su propuesta de catalizar una preocupación personal, que debe ser colectiva: la concienciación sobre el cambio climático.

“Tenemos que entender que somos ciudadanos del planeta y que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar este planeta, y somos todos. Yo empecé a buscar entonces un discurso que pudiera crear una conciencia a través de mi trabajo. Empecé a trabajar con las hojas, con la vegetación”, compartió Nieves.

Además de las piezas, la exposición contará con un documental, en el que participa Cordelia González, y una biografía de Nieves escrita por Rodolfo Lugo. (Suministrada)

El artista mismo vivió los efectos del calentamiento global mientras trabajaba sus piezas en el verano madrileño. Para evitar exponerse a las temperaturas extremas, de sobre 100 grados Fahrenheit, se levantaba a las 3:00 a.m. para comenzar sus jornadas creativas. La decisión se tomó luego de que tuviera dos golpes de calor mientras trabajaba en la creación de sus piezas.

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“Estábamos en la oscuridad allí trabajando con los metales, una cosa increíble”, contó entre risas sobre el arduo trabajo para completar las “veintipico de obras que van a ver, todas hechas en Madrid, unas cosas espectaculares”.

Además de las piezas, la exposición contará con un documental, en el que participa Cordelia González, y una biografía de Nieves escrita por Rodolfo Lugo.

“Llegar al Museo de América y abrir allí un espacio para el arte contemporáneo puertorriqueño representa un honor, pero también una responsabilidad con los artistas que vendrán después de nosotros”, enfatizó Nieves.

En la exhibición madrileña integrará a estudiantes de museología de Caribbean University y tres egresados de la Escuela de Artes Plásticas becados por la Fundación Heriberto Nieves, quienes se integrarán en el proceso de montar una exhibición internacional con recursos profesionales que ampliarán su conocimiento y oportunidades artísticas.

“Este proyecto convierte el arte en una experiencia educativa viva. Nuestros estudiantes podrán acercarse directamente a los procesos de investigación, curaduría, gestión y producción que hacen posible una exposición internacional. ‘Regreso al Origen’ abre una puerta para Heriberto Nieves y, a la vez, crea un camino para una nueva generación de artistas, museólogos y profesionales puertorriqueños de la cultura”, expuso la doctora Ana Cucurella Adorno, presidenta de Caribbean University y principal gestora del evento.

El preámbulo en Puerto Rico

Nieves inaugurará este jueves “Desde el Origen” una muestra de 19 piezas –realizadas entre 2010 y 2021– que se expondrán en la galería Miguel A. Domenech, ubicada en la sede de la Compañía de Turismo en el Viejo San Juan.

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La selección lleva a los visitantes en un recorrido por la trayectoria del artista, con piezas que integran acero negro, acero inoxidable, lienzo, pintura acrílica, hormigón, hojas naturales y selladores poliméricos. El diálogo entre materiales industriales y elementos orgánicos se convierte en un lenguaje visual mediante el cual Nieves explora la identidad, la familia, la memoria colectiva, el medioambiente y la relación entre el ser humano y la naturaleza.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio Autónomo de Vega Alta y el Municipio Autónomo de Bayamón. Es producida por Caribbean University. (Suministrada)

El recorrido termina con una instalación llamada “Péndulo” de seis pies de diámetro, creada con acero, carbón mineral, vegetación y luz LED, que explora cómo el planeta sigue girando mientras el cambio climático y el calentamiento global toma fuerza hasta que todo desaparezca.

“‘Desde el Origen’ nace de la necesidad de regresar a la memoria, a la naturaleza y a los elementos que han formado mi identidad”, expresó Nieves.

La exhibición en la Compañía de Turismo estará abierta al público desde el 10 de septiembre hasta finales de año.