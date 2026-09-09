La edición 56 del Festival de Teatro Internacional será en honor al actor y mimo Rafael Fuentes

Al veterano actor, mimo y director escénico Rafael Fuentes le tomó por sorpresa que la edición 56 del Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) sea dedicada a su ininterrumpida trayectoria en las artes escénicas de casi 60 años.

Fuentes es un referente en el arte dramático y catedrático asociado jubilado de la Universidad de Puerto Rico. Posee una maestría en Artes de la Educación y un certificado de la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq en París, Francia, donde estudió becado por el ICP. También se desempeñó como profesor de teatro en Hostos Community College de la ciudad de Nueva York, en Montessori Family School de Manhattan y en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Desde su adolescencia ha consagrado su vida al teatro.

“Me sorprendió que me dedicaran el Festival de Teatro Internacional. Lo agradezco inmensamente. Desde que empecé hacer teatro a los 17 años, asistí al Festival de Teatro Internacional. Vi grandes actores y grandes actrices siempre que asistía como público a ver el festival. También empecé joven, en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Drama, a participar como actor. Me invitaban mis profesores a trabajar como actor”, recordó Fuentes sobre sus inicios actorales.

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Ismanuel Rodríguez, Rafael Fuentes y Melissa Santana. (Suministrada)

“Mi reacción fue de total emoción. Yo quería decírselo a mis amigos, a mi gente querida del teatro, a los que quedamos, porque hay gente también muy querida que ya ha trascendido y uno los echa muchísimo de menos. Eran compañeros, incluso desde que estudiábamos en el Departamento de Drama. Estoy celebrando con cada uno de los que vamos a estar en el festival y con grupo de teatro para mayores, que están muy entusiasmadas de poder hacer esto”, añadió Fuentes, en un parte con El Nuevo Día durante la presentación del programa completo de actividades y cartelera teatral que dará inicio a partir de 30 de septiembre de 2026.

“Este Festival nos permite dar espacio a distintas voces y maneras de hacer teatro, a la vez que reconocemos a quienes han contribuido a su desarrollo. Por eso, nos honra dedicar esta edición a Rafael Fuentes, cuya trayectoria como actor, mimo, director escénico y educador ha sido una valiosa aportación a las artes escénicas puertorriqueñas”, expresó, por su parte, Melissa Santana, directora ejecutiva del ICP.

La programación de este año contará con la Selección Oficial de las producciones, obras invitadas y actividades complementarias. El director del Programa de Artes Escénicas del ICP, Ismanuel Rodríguez presentó la programación junto a varios de los los actores, actrices, teatreros y productores que participarán en el festival. .

Cartelera teatral

Bernarda y Poncia

Como parte de la selección oficial, llega la pieza española “Bernarda y Poncia” (silencio, nadie diga nada), escrita por María Pilar Ávila Mora, en una producción de Teatro Aragua, del 22 al 25 de octubre en el Teatro Victoria Espinosa, en Santurce. La obra se sitúa ocho años después de los acontecimientos de La casa de Bernarda Alba. Habrá una función escolar el jueves, 22 de octubre, a las 10:00 a.m.; funciones el viernes 23 y sábado 24, a las 8:00 p.m.; y el domingo 25, a las 3:00 p.m.

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El montaplatos

La pieza del dramaturgo británico Harold Pinter, es una producción de Somos Cangrejos, Inc., que se presentará del 20 al 22 de noviembre en el Teatro Victoria Espinosa. La obra presenta a dos hombres encerrados en un sótano mientras esperan una orden que determinará qué deben hacer. Una habitación, un montaplatos y una cadena de mensajes absurdos sirven de escenario para una historia en la que la obediencia, el miedo y el poder se enfrentan constantemente.

Flamboyants

Como parte de la programación invitada en saludo al 56to Festival de Teatro Internacional, la Alianza Francesa de Puerto Rico presentará “Flamboyants” el miércoles, 30 de septiembre, y jueves, 1 de octubre, en el Teatro Francisco Arriví, en Santurce. La obra narra la experiencia de un ciclón que azota la isla de La Reunión, un territorio francés en ultramar, y el gesto de un hombre que se arroja al océano Índico, cuyas repercusiones cruzan el mundo. Habrá funciones escolares a las 10:00 a.m. ambos días y funciones para público general a las 7:00 p.m.

Tres manzanas podridas

También en saludo al Festival se presentará la lectura dramatizada de la obra “Tres manzanas podridas”, de Gustavo Ott, el lunes, 5 de octubre, a las 7:30 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa. La obra presenta la historia de tres vecinas cansadas de cargar con decepciones y heridas del pasado, quienes se unen en una peculiar alianza para saldar cuentas emocionales con quienes, según ellas, les hicieron daño.

Los mayores cuentan que cuentan

Del 9 al 11 de octubre se presentará la obra “Los mayores cuentan que cuentan” del Colectivo Teatro para Mayores, en el Teatro Victoria Espinosa. La propuesta, dirigida por Rafael Fuentes, reúne a una agrupación de personas adultas mayores y contará con un conversatorio sobre el teatro y las personas adultas mayores después de cada función. Las presentaciones serán viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m.

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Clown Cosmos

La Fundación Corazón Elástico presentará “Clown Cosmos” del 14 al 18 de octubre en el Teatro Victoria Espinosa, como parte de las obras invitadas en saludo al Festival.

Hamlet

Desde Perú llegará “Hamlet”, de Teatro La Plaza, una versión libre y contemporánea de la obra de William Shakespeare interpretada por ocho actores con síndrome de Down, quienes entrelazan el texto original con sus propias experiencias. La propuesta plantea una reflexión sobre la inclusión, la identidad y el valor de cada persona. Las funciones serán el sábado, 17 de octubre, a las 8:00 p.m. y el domingo, 18 de octubre, a las 4:00 p.m. en el Teatro Francisco Arriví.

Des-conocido

La programación de obras invitadas continuará del 13 al 15 de noviembre con “Des-conocido”, de la reconocida compañía de teatro peruana Yuyachkani, en una producción de Arte y Maña, en el Teatro Victoria Espinosa. La obra aborda la salud mental, el encierro y el olvido a través de la historia de un hombre internado en un hospital psiquiátrico, atrapado entre la realidad, la memoria y la imaginación. Las funciones serán viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m.

Títeres en el Caribe hispano

“Títeres en el Caribe hispano: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico” se presentará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre, a las 7:30 p.m., en el Teatro Francisco Arriví. La propuesta también tendrá una presentación el sábado, 19 de diciembre, a las 7:30 p.m. en el Cine Teatro Fénix de Vega Baja.

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Él canta y yo cuento

Desde República Dominicana la obra “Él canta y yo cuento” llegará a Puerto Rico los días 21 y 22 de noviembre, presentado por De la Legua, Inc. La propuesta presenta un espectáculo de Freddy Ginebra, fundador del Centro Cultural Casa de Teatro en Santo Domingo. Las funciones serán el sábado a las 8:00 p.m. y el domingo a las 4:00 p.m. en Casa Taller Agua, Sol y Sereno, en Santurce.

Los músicos ambulantes

La programación de obras invitadas en saludo al festival incluirá “Los músicos ambulantes”, el 16 de diciembre en el Café Teatro Abracadabra, en Santurce. La pieza, estrenada originalmente en diciembre de 1982 y parte del repertorio del Grupo Cultural Yuyachkani, ha recorrido Perú, Estados Unidos, América Latina y Europa. Para esta presentación, la obra será dirigida por Miguel Rubio y Rosa Luisa Márquez.

Actividades complementarias

Además de la selección oficial y las obras invitadas en saludo al Festival, la programación incluirá otras actividades vinculadas a esta edición. El documental “Mala yerba” se proyectará el jueves, 22 de octubre, a las 7:30 p.m. en el Teatro Francisco Arriví, en Santurce.

Asimismo, el miércoles, 18 de noviembre, a las 7:30 p.m., se ofrecerá por primera vez un taller de finanzas dirigido a la planificación del retiro de artistas, impartido por la asesora financiera y artista Jessica Delgado, en el Teatro Francisco Arriví.

El Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña promueve el intercambio cultural y artístico mediante propuestas escénicas de Puerto Rico y del exterior.