Ricardo Ávalo explora los límites entre materia, tiempo y tecnología

Un sentido de búsqueda incesante acompaña al pintor puertorriqueño Ricardo Ávalo hace más de tres décadas, periodo que abarca su prolífica trayectoria plástica. Se trata de un espíritu explorador que se desplaza hacia el interior de la conciencia humana para entender y plasmar en el lienzo su interacción con el mundo… con el universo.

A la primera pincelada, la aplicación de algún material que aporte sentido escultórico al soporte bidimensional o a la integración de lo que alguna vez fue parte de un aparato moderno, le ha precedido la observación y la investigación.

Es este proceso el que se pone de manifiesto en “Materias divergentes”, la nueva exposición individual de Ricardo Ávalo; la primera en ocho años. La ruptura de este hiato responde precisamente a la culminación de un proceso profundo de indagar y sondear desde el plano académico, y cuyo resultado podrá admirarse en cada una de estas nuevas creaciones.

"Arquitectura neural", pieza de Ricardo Ávalo, en medio mixto y concreto (2026). (Suministrada)

El público podrá apreciar la más reciente obra de Ávalo el jueves, 17 de septiembre de 2026, de 6:00 a 9:00 p.m., en la Sala de Arte TUCOOP, en la avenida R.H. Todd, en San Juan. La muestra reúne 28 piezas en las que el artista reimagina y resignifica una gama de elementos para plantear un cuestionamiento en torno a la interacción del ser humano con la materia, el espacio y el tiempo.

PUBLICIDAD

“A través de mi obra he buscado trabajar con la condición humana, aunque sea abstracta”, indicó el artista a través de un comunicado. “El espacio que ocupamos, nuestro espacio interior, cómo hemos evolucionado. Y ahora que nos enfrentamos a esta nueva tecnología, cómo impacta nuestras vidas”.

Tema de tesis

Ávalo se refiere a la inteligencia artificial y su impacto en la cultura. Este fue precisamente el tema de la tesis que defendió para su reciente grado doctoral en estudios culturales. El artista destaca que, para el momento en el que se encontraba sumergido en este proceso investigativo, aún esta tecnología no acaparaba titulares ni era motivo de fascinación, y preocupación, general.

“Ahora incorporo esos conocimientos a mi lenguaje pictórico. Espero que el público cuestione; se haga sus propias preguntas y podamos discutir posibles respuestas, aunque no pretendo presentar una solución”, planteó Ávalo. “Es el arte como género de expresión, a través de la abstracción, para expresar esas ideas”.

Pigmentos, concreto, madera, metal y objetos tecnológicos convergen en la obra de Ávalo para componer un mensaje que cada espectador deberá descifrar. La presencia, ubicación y cuota de cada uno de estos materiales ha sido ponderada.

“Responden a influencias que he sumado con el tiempo; son más de 30 años de trayectoria. Soy de la generación de los abstractos de la década de 1990 y desde siempre mi obra ha partido de materiales industriales como la brea, los esmaltes y el aluminio que se fueron integrando, y ahora se suman los objetos tecnológicos”, explicó el artista, quien ahora dedica todo su tiempo a su obra, pero en el pasado se ha desempeñado como profesor, artista gráfico, diseñador de exhibiciones, de publicaciones y libros, así como a la museografía.

PUBLICIDAD

“El espectador tiene que buscar estos objetos tecnológicos, ya que están presentes para abrir el diálogo, pero no en un plano protagónico. A veces obtengo los materiales de colegas artistas. Visito sus talleres, como el de Carlos Guzmán (escultor) y me llevo piezas de metal o le pido que colaboremos”, destacó Ávalo, nacido en San Juan. “El concreto está presente en mi obra porque trabajo con la ciudad, pero también con el espacio interior. Cuestiono dónde está el ser humano ante los avances tecnológicos, que se aproximan a nuestra inteligencia, sin serlo, y que podrían parecer un beneficio o una amenaza”.

"Materia oculta", obra en medio mixto y concreto (2026). (Suministrada)

Con su obra, Ávalo busca iniciar un proceso de introspección de todo aquel que tenga la oportunidad de observarlas con detenimiento. “Se necesita pensar en lo que vivimos en estos tiempos acelerados, en el que todos somos consumidores. Tenemos que tomar un momento para reflexionar. Espero que esta exhibición propicie ese espacio, ese momento de reflexión”, añadió el artista plástico, quien estudió en la Universidad de Puerto Rico. “La materia se fusiona, se convierte en ese mensaje. Aún me deleito en los colores, en las composiciones. Nada de lo que se coloca en una obra es al azar, ya que hay un concepto, un control. Una de mis influencias es el expresionismo abstracto, la fuerza de trazo, pero unida a otros movimientos artísticos. Son huellas del tiempo, una memoria”.

Medio mixtos

Por otro lado, lo escultórico se hace presente también en cada pieza de Ávalo, como un eco de ese prolongado y enriquecedor caminar por el arte.

PUBLICIDAD

“Cuando estudié pintura hice una concentración en escultura en metal, y aunque me mantuve en la pintura, ese corazón de escultor está presente”, explicó Ávalo. “Y se convierte en ese espacio tridimensional, lo que le llaman la pintura extendida, más allá del plano. Pablo Rubio, maestro escultor y en cuyo taller laboré, me lo dijo una vez: ‘tu corazón está en la escultura’”.

Preguntas y respuestas

Pregunta: La exposición lleva por nombre “Materias divergentes”. ¿De qué manera éste se pone de manifiesto?

Respuesta: “Se puede ver en la diversidad de materiales que se separan en el camino, se apartan de su origen para dar paso a una significación distinta. Son materias que usamos para diversos fines; para construir ciudades, tecnología… cumplen diferentes propósitos y en esto reside el beneficio o lo opuesto”.

Pregunta: En sus piezas también hay presente una reflexión sobre los conceptos de consumo y desperdicio, sobre lo efímero. ¿Por qué?

Respuesta: “Rápido queremos consumir la próxima tecnología. No dominamos bien una cuando queremos usar la próxima. ¿Hasta cuándo? Si no aprendemos a usar la tecnología, si no le sacamos el provecho, entonces podemos caer en el error de no aplicarla en el beneficio de la humanidad. ¿Qué va a pasar con la tecnología? ¿Cómo va a beneficiar a la humanidad? Hay que tener cautela”.

Pregunta: Tener cautela con la tecnología no significa descartarla. ¿En “Materias divergentes” integra alguna pieza en cuyo proceso de gestación abrió la puerta a la tecnología de la inteligencia artificial?

Respuesta: “Como parte de ese proyecto de investigación, abordé un agente de inteligencia artificial, no para generar una pintura, sino una serie de instrucciones a partir de la información que le suministré. La IA generó las instrucciones y yo ejecuté físicamente a partir de éstas. Todo el proceso está documentado. Se trabajó como un protocolo de investigación que produjo un documento de 114 páginas. El proyecto verá la luz eventualmente como una publicación académica. Esa pieza va a formar parte de la exhibición. No pretendo que sea la protagonista de la exposición. Observaré qué la gente descubre, si funciona o si no tiene aceptación. Es un experimento. Como artista sigo experimentando porque no le tengo miedo al arte. Hay que deleitarse. Es un privilegio expresar tus ideas a través del arte. Por eso valoro al espectador, porque se trata de una colaboración entre el artista y el espectador. Es la clave de los seres humanos, el espíritu cooperativo”.

PUBLICIDAD

Pregunta: ¿Cómo surgió esta nueva exposicón?

Respuesta: “Me encontré con Luis Fernando Toledo (presidente de la junta de directores de TUCOOP), un coleccionista de arte importante para Puerto Rico. Me habló de la sala de arte de la cooperativa, la visité, quedé impactado con el espacio y me abrió las puertas. Estoy muy agradecido. El artista necesita de personas que lo apoyen. Puedes ser coleccionista, pero no todo el mundo apoya de este modo, con esa búsqueda de que la gente se identifique con el artista. Hay que valorar esfuerzos como este”.

Datos a tener en cuenta

La exposición “Materias divergentes”, de Ricardo Ávalo abrirá al público el jueves 17 de septiembre, de 6:00 a 9:00 p.m., en la Sala de Arte TUCOOP, ubicada en el 209 de la avenida R.H. Todd, en San Juan.