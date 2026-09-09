Miss Universe rompe el silencio y asegura que el certamen en Puerto Rico sigue en pie

En medio de la polémica que rodea la 75.ª edición de Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en Puerto Rico el próximo mes de noviembre, la organización se expresó de manera oficial esta noche y aseguró que el certamen se celebrará en la isla “tal y como estaba previsto”.

“De cara al futuro, nuestro objetivo sigue siendo proteger la integridad de nuestra Organización, nuestro legado y la confianza de todas las personas que forman parte de la familia Miss Universo. Miramos hacia el futuro con confianza, a la 75.ª edición de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico este mes de noviembre y seguirá adelante tal y como estaba previsto. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: con nuestra comunidad, nuestros valores y el futuro de Miss Universo”, compartió la organización a través de su cuenta de Instagram.

La respuesta surge tras las alegaciones del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien señaló que, supuestamente, Raúl Rocha Cantú, presidente de JKN Universe LLC, empresa dueña de la organización Miss Universe, habría desviado dinero de la Compañía de Turismo a sus cuentas personales.

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“Si quieren seguir adelante con la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico, Puerto Rico tiene que resolver el problema de inmediato. No tenemos mucho tiempo para seguir hablando sin tomar acción y con su dinero desaparecido”, expresó en sus redes sociales el también director de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International.

Ante esas alegaciones de desviación de fondos públicos, la Compañía de Turismo se desvinculó de la controversia al señalar que se trata de un tema interno de la organización del certamen internacional.

Recordemos que el Gobierno de Puerto Rico realizó en abril el pago acordado por $8.7 millones a la organización del certamen internacional.

La noche final de la competencia de belleza se llevará a cabo el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.