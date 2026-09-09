Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
9 de septiembre de 2026
81°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miss Universe rompe el silencio y asegura que el certamen en Puerto Rico sigue en pie

La organización del concurso de belleza se expresó tras las alegaciones de Nawat Itsaragrisil sobre un supuesto desvío de fondos

9 de septiembre de 2026 - 10:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El "Top 5" en el Miss Universe 2025. (Agencia EFE)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En medio de la polémica que rodea la 75.ª edición de Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en Puerto Rico el próximo mes de noviembre, la organización se expresó de manera oficial esta noche y aseguró que el certamen se celebrará en la isla “tal y como estaba previsto”.

RELACIONADAS

“De cara al futuro, nuestro objetivo sigue siendo proteger la integridad de nuestra Organización, nuestro legado y la confianza de todas las personas que forman parte de la familia Miss Universo. Miramos hacia el futuro con confianza, a la 75.ª edición de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico este mes de noviembre y seguirá adelante tal y como estaba previsto. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: con nuestra comunidad, nuestros valores y el futuro de Miss Universo”, compartió la organización a través de su cuenta de Instagram.

La respuesta surge tras las alegaciones del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien señaló que, supuestamente, Raúl Rocha Cantú, presidente de JKN Universe LLC, empresa dueña de la organización Miss Universe, habría desviado dinero de la Compañía de Turismo a sus cuentas personales.

“Si quieren seguir adelante con la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico, Puerto Rico tiene que resolver el problema de inmediato. No tenemos mucho tiempo para seguir hablando sin tomar acción y con su dinero desaparecido”, expresó en sus redes sociales el también director de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International.

Ante esas alegaciones de desviación de fondos públicos, la Compañía de Turismo se desvinculó de la controversia al señalar que se trata de un tema interno de la organización del certamen internacional.

Recordemos que el Gobierno de Puerto Rico realizó en abril el pago acordado por $8.7 millones a la organización del certamen internacional.

La noche final de la competencia de belleza se llevará a cabo el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto.Miss Universe Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta.Miss Universe India 2026, Kaziah Liz Mejo.
1 / 28 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Tags
Miss UniverseCompañía de Turismo de Puerto RicoCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 8 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: