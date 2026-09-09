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Donald Trump inspira otra parodia de “South Park”: ahora se llamará “South America”

Los creadores evitaron explicar si el cambio será permanente o alude al primer capítulo de la nueva temporada

9 de septiembre de 2026 - 8:35 PM

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La serie “South Parkha vuelto a hacer eco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar este martes que cambiará el nombre del programa a ‘”South America”. (South Park)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- La serie “South Park” ha vuelto a hacer eco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar este martes que cambiará el nombre del programa a ‘”South America”, en consonancia con los esfuerzos del mandatario para cambiar nombres de mares, lagos y hasta estados.

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“Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, vamos a cambiar el nombre de South Park a South America”, anunciaron los creadores Trey Parker y Matt Stone en X, a propósito del estreno de la temporada número 29 el próximo miércoles.

Los creadores evitaron explicar si el cambio será permanente o alude al primer capítulo de la nueva temporada, que dará continuidad a las parodias basadas en el mandatario estadounidense.

A finales de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre de lago Ontario a lago América, que hace frontera entre Estados Unidos y Canadá, en plena guerra comercial con el país vecino por la imposición de aranceles.

El domingo pasado, el mandatario publicó en su red Truth Social, un mapa de Nuevo México con el nombre “Nueva América”. Trump ya había renombrado el Golfo de México por el Golfo de América.

Esta es la segunda alusión de “South Park” sobre el presidente estadounidense en menos de una semana.

La serie recibió un premio Emmy al mejor programa de animación el 6 de septiembre y, con motivo de las celebraciones, publicaron una imagen de su versión animada de Trump sosteniendo el premio y con el mensaje: “Por fin conseguiste tu Emmy”.

La temporada de 2025 de South Park se centró en gran medida en el presidente de Estados Unidos, presentándolo como un villano que mantenía una relación sentimental con Satanás.

La nueva ronda de medidas eleva además la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que durante años ha sostenido buena parte de la integración económica norteamericana.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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