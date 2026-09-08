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Gala Montes entra a “La casa de los famosos México” y genera preocupación por su salud mental

La actriz ingresó al “reality show” después de haber participado en la segunda temporada en 2024

8 de septiembre de 2026 - 5:00 PM

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La actriz mexicana, Gala Montes. (Instagram)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La entrada de la actriz Gala Montes a la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” ha generado cuestionamientos relacionados con su estado emocional y las condiciones en las que la actriz asumió nuevamente el reto de permanecer bajo vigilancia permanente frente a las cámaras.

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La actriz y cantante ingresó al reality show el domingo, 6 de septiembre, después de haber participado en la segunda temporada del programa en 2024. Sin embargo, su regreso ocurre en medio de comentarios de personas de su entorno y figuras del entretenimiento que han expresado preocupación por su bienestar.

Una de las principales voces fue la de su madre, Crista Montes de Oca, quien manifestó públicamente su desacuerdo con la forma en que su hija está siendo expuesta dentro del programa.

Aunque reconoció que la actriz es mayor de edad y que actualmente no desea recibir su ayuda ni tener acercamiento con ella, Crista Montes señaló que esa decisión no elimina su preocupación por el bienestar de su hija.

“Una producción también tiene la responsabilidad de cuidar a sus artistas”, afirmó la madre de Gala, quien cuestionó que la exposición televisiva pueda estar por encima de la integridad de una persona y agregó que “no todo debe convertirse en espectáculo. Antes que el rating debe estar la humanidad”, concluyó.

Advertencias sobre el estado emocional de Gala

Los cuestionamientos también surgieron luego de que Gala Montes publicara, antes de ingresar al reality, mensajes en los que expresó frases como “necesito salvarme” y “necesito pedir ayuda”.

Estas publicaciones fueron interpretadas con preocupación por algunos usuarios y figuras del entretenimiento, debido a que posteriormente la actriz ingresó nuevamente a un formato que implica aislamiento, convivencia permanente y exposición frente a una audiencia.

Poncho de Nigris, quien participó en la primera temporada del programa, también reaccionó al regreso de Gala y cuestionó que la producción permitiera su ingreso en medio de las señales que, según él, evidenciaban que la actriz no atravesaba un buen momento.

“Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando”, expresó el conductor a través de redes sociales.

De Nigris llegó incluso a advertir sobre un posible deterioro de su estado emocional y cuestionó que la producción pudiera estar priorizando el impacto televisivo sobre las condiciones personales de la actriz.

“Está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace, todo por el rating”, escribió. “La casa no es para entrar a limpiarte. Ayúdenla”, sostuvo el creador de contenido.

Gala Montes ya conoce las dinámicas de “La Casa de los Famosos México”. Durante la segunda temporada, permaneció 71 días dentro de la competencia y llegó hasta la gran final como tercera finalista.

En aquella edición formó parte del Team Mar y protagonizó varios enfrentamientos, entre ellos uno con Adrián Marcelo, quien posteriormente salió del programa por decisión de la producción.

Tags
La casa de los famososMéxicoReality ShowsSalud mental
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