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Película puertorriqueña “Perla” llega a España

El filme se convirtió en la producción puertorriqueña más vista en los cines en lo que va de año y en la que más tiempo ha permanecido en cartelera

8 de septiembre de 2026 - 3:42 PM

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Película Perla. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El filme puertorriqueño “Perla”, protagonizado por Carlos Ponce; la Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, y la actriz española Paz Vega, se estrenará en las salas de España el 9 de octubre, anunció este martes la producción.

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La película, producida por Joel Iván Rivera, y dirigida por David Norris, es un drama musical contemporáneo que sitúa su historia en el corazón de Puerto Rico y utiliza la música como punto de encuentro entre dos mundos: el de la tradición folclórica y el de la música urbana.

En cuanto a los actores, el puertorriqueño Ponce interpreta a Vicente Espinel, una antigua estrella infantil de la música folclórica de su país que, ya en sus cincuenta, sobrevive tocando en un pequeño café-teatro.

Su vida cambia cuando conoce a Perla, una joven y exitosa artista urbana interpretada por Rivera, que lo reconoce como el músico que admiraba durante su infancia y le propone colaborar en una canción.

Estreno de la película Perla en República Dominicana.
Estreno de la película Perla en República Dominicana. (Suministrada)

“Me emociona mucho que ‘Perla’ llegue a España, porque siento que el público español va a conectar con esta historia de una manera muy especial. Aunque la película nace de una realidad muy nuestra, estamos hablando de temas que son universales”, aseguró Ponce.

“Este tipo de historias tiene eso: cuando ves una madre, una familia, los conflictos, los amores y las pérdidas, ‘así es mi familia’. Y creo que eso es lo bonito de llevar una historia puertorriqueña a España, que van a reconocer nuestras diferencias, pero también van a encontrar muchas cosas que sienten como propias”, abundó.

El reparto se completa con Vega, que interpreta a Frances, una mujer española afincada en Puerto Rico y uno de los personajes fundamentales en el proceso de transformación de Vicente.

“Para mí es muy especial que ‘Perla’ llegue a España, porque además de haber sido una experiencia preciosa rodar en Puerto Rico, mi personaje es una mujer española que está afincada allí. Creo que esa conexión entre los dos países está muy presente en la película”, afirmó Vega.

La película explora cómo determinadas formas de machismo pueden reproducirse dentro del entorno familiar y cómo enfrentarse a ese legado puede abrir la posibilidad de romper un ciclo de violencia.

La película se convirtió en la producción puertorriqueña más vista en los cines en lo que va de año y en la que más tiempo ha permanecido en cartelera.

Su estreno en España supone el siguiente paso de un recorrido internacional que llevará la película también a otros territorios, entre ellos, Estados Unidos y América Latina.

Tags
película puertorriqueñaCarlos PonceZuleyka Rivera
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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