OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Analys Torres Vázquez Analys Torres Vázquez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Perla: cuando el cine desnuda la raíz de la violencia en Puerto Rico

Carlos Ponce, encarna la normalización intergeneracional del maltrato, escribe Analys Torres

16 de febrero de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Zuelyka Rivera y Carlos Ponce protagonizan la película Perla. Ponce encarna la normalización intergeneracional del maltrato, escribe Analys Torres (Suministrada)

La película Perla, protagonizada por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce, trasciende la escenografía visual para convertirse en un espejo social de las profundas desigualdades que atraviesan la vida del pueblo puertorriqueño. Esta producción no puede analizarse desde lentes simplistas. A través de su narrativa, el filme desmonta el maquillaje social y revela la violencia de género, la pobreza, la precarización silente y la reproducción sistemática de un orden patriarcal que continúa marcando los cuerpos y trayectorias de vida de muchas mujeres.

La autora es estudiante doctoral en Trabajo Social Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
