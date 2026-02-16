La película Perla, protagonizada por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce, trasciende la escenografía visual para convertirse en un espejo social de las profundas desigualdades que atraviesan la vida del pueblo puertorriqueño. Esta producción no puede analizarse desde lentes simplistas. A través de su narrativa, el filme desmonta el maquillaje social y revela la violencia de género, la pobreza, la precarización silente y la reproducción sistemática de un orden patriarcal que continúa marcando los cuerpos y trayectorias de vida de muchas mujeres.

