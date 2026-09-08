Miss Austria 2024 fallece a los 22 años

La Miss Austria 2024, Lucia Sisic, falleció a los 22 años.

Según indicaron los medios, la reina de belleza padecía una malformación en la válvula cardíaca desde su nacimiento. En total, tuvo que someterse a siete operaciones durante su corta vida, la última en el invierno de 2025. Posteriormente, Sisic publicó en Instagram para anunciar que la intervención había sido un éxito.

En 2019, el concurso abandonó las franquicias de Miss Universo y Miss Mundo, adoptando el título de Mission Austria. Sisic ganó el título en 2024 y, desde entonces, no se ha celebrado ningún otro certamen.

Durante una entrevista en 2024, Sisic habló sobre su enfermedad: “Tenía 13 años y tuvieron que reanimarme durante la operación; fue un momento crítico”, recordó.

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La noticia fue confirmada a través de Facebook por Miroslav Piplica, un amigo de la familia.

“Querida Lucía, nos dejaste demasiado pronto, pero tu recuerdo permanecerá con nosotros para siempre. Que Dios te reciba en su reino y les dé a tus padres y familiares la fortaleza para sobrellevar este inmenso dolor”, publicó Piplica.

Describió a la modelo como una joven de “extraordinaria belleza”, “pero sobre todo una joven cuya sonrisa, amabilidad y calidez conmovieron los corazones de quienes la conocieron”.