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Miss Austria 2024 fallece a los 22 años

La joven tuvo que someterse a siete operaciones, la última en el invierno de 2025

8 de septiembre de 2026 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Austria, Lucia Sisic. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Miss Austria 2024, Lucia Sisic, falleció a los 22 años.

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Según indicaron los medios, la reina de belleza padecía una malformación en la válvula cardíaca desde su nacimiento. En total, tuvo que someterse a siete operaciones durante su corta vida, la última en el invierno de 2025. Posteriormente, Sisic publicó en Instagram para anunciar que la intervención había sido un éxito.

En 2019, el concurso abandonó las franquicias de Miss Universo y Miss Mundo, adoptando el título de Mission Austria. Sisic ganó el título en 2024 y, desde entonces, no se ha celebrado ningún otro certamen.

Durante una entrevista en 2024, Sisic habló sobre su enfermedad: “Tenía 13 años y tuvieron que reanimarme durante la operación; fue un momento crítico”, recordó.

La noticia fue confirmada a través de Facebook por Miroslav Piplica, un amigo de la familia.

“Querida Lucía, nos dejaste demasiado pronto, pero tu recuerdo permanecerá con nosotros para siempre. Que Dios te reciba en su reino y les dé a tus padres y familiares la fortaleza para sobrellevar este inmenso dolor”, publicó Piplica.

Describió a la modelo como una joven de “extraordinaria belleza”, “pero sobre todo una joven cuya sonrisa, amabilidad y calidez conmovieron los corazones de quienes la conocieron”.

Los organizadores del certamen de belleza también lamentaron su pérdida, escribiendo: “Lucía será recordada como una joven maravillosa. Nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame están con su familia, amigos y todos sus seres queridos en estos momentos difíciles. Querida Lucía, siempre serás parte de nuestra familia de Miss Austria”.

Tags
Miss UniverseCertamen de bellezaMuertesAustria
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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