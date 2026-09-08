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Ballets de San Juan estrena “Ecos de Libertad”

La producción se presentará en el Centro de Bellas Artes

8 de septiembre de 2026 - 8:22 AM

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La compañía Ballets de San Juan presenta una nueva producción escénica. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ballets de San Juan (BSJ) anunció el estreno de “Ecos de Libertad”, una producción artística de gran formato que se presentará en el Centro de las Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce.

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La producción subirá a escena los días 23 y 24 de octubre de 2026 a las 8:00 p.m, y el 25 de octubre a las 4:00 p.m.

Ecos de Libertad nace en un momento en que los valores fundamentales de la democracia cobran renovada vigencia. La producción encarga obras originales a cinco coreógrafos de distintas tradiciones y trayectorias, cada uno interpretando desde su propia voz artística cinco valores, cinco pilares: libertad, igualdad, democracia, justicia y la búsqueda de la felicidad.

El resultado es un mosaico de visiones que celebra la riqueza y diversidad del espíritu humano, afirmando que estos principios trascienden el tiempo y pertenecen a todas las generaciones.

La producción reúne un equipo artístico de primer nivel. La escenografía estará a cargo del reconocido artista y arquitecto Jaime Suárez, cuya obra integra el arte contemporáneo puertorriqueño con una dimensión escénica singular. El diseño de iluminación estará a cargo de Orlando Carreras. El elenco está integrado por los bailarines de la Compañía de Ballets de San Juan, todo bajo la dirección artística de Adolfo De La Toba.

Ecos de Libertad demuestra que los grandes ideales no se archivan en los documentos, resuenan, evolucionan y se reinventan en cada cuerpo que los interpreta. BSJ, institución fundada en 1954 y declarada Patrimonio Cultural Intangible del Pueblo de Puerto Rico, reafirma con este proyecto su compromiso con la excelencia artística y su vocación de hacer de la danza un espacio de reflexión, belleza y diálogo humano.

Los boletos están disponibles en Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes. Para más información las personas pueden comunicarse al (787) 725-9140 o visitar las redes sociales de Ballets de San Juan.

Tags
Ballets de San JuanArtecultura
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