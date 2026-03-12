Ballets de San Juan presenta “Coppélia” con estrellas internacionales

El ballet icónico que marcó los inicios de la compañía Ballets de San Juan regresa con su encanto intacto después de más de 70 años de su estreno en Puerto Rico, con la participación especial de primeros bailarines de la Compañía Nacional de Danza de México en una producción completamente renovada.

La historia se entrelaza con la tradición cuando Ballets de San Juan presenta "Coppélia", el ballet que formó parte de su función inaugural en 1954 y que regresa al escenario puertorriqueño.

La Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce será testigo de este acontecimiento el viernes, 27 y sábado, 28 de marzo a las 8:00 pm, y el domingo 29, de marzo a las 4:00 pm.

Este año, el público puertorriqueño tendrá el privilegio de presenciar una colaboración artística con la participación especial de Sterling Baca y Scarlett Güémez, distinguidos bailarines del prestigioso Philadelphia Ballet, una de las compañías más respetadas de Estados Unidos.

Baca, primer bailarín del Philadelphia Ballet, inició su carrera profesional con American Ballet Theatre antes de ser reclutado como principal en 2016. Reconocido por Dance Magazine como uno de los “25 to Watch” en 2016, ha protagonizado roles icónicos en los ballets más emblemáticos del repertorio clásico, consolidándose como una de las figuras más destacadas del ballet norteamericano. Por su lado, Güémez, bailarina mexicana oriunda de Monterrey, Nuevo León, se formó en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y bailó durante ocho años con la Compañía Nacional de Danza de México, destacándose en papeles principales de obras como Don Quijote, La Bella Durmiente y El Lago de los Cisnes. Desde 2022 integra el Philadelphia Ballet, donde continúa desarrollando su carrera internacional.

El pas de deux de la “Balada del Trigo” de “Coppélia” fue una de las piezas presentadas en la histórica función inaugural de Ballets de San Juan en 1954, marcando el comienzo de lo que se convertiría en patrimonio cultural de Puerto Rico. En 1967, la compañía presentó la primera versión completa del ballet en la isla, seguida por múltiples puestas en escena que han mantenido viva esta obra maestra. A siete décadas de su estreno, Ballets de San Juan presenta una producción totalmente renovada con nueva escenografía, vestuario y diseño de iluminación que reimagina este clásico para el siglo XXI sin perder la esencia que ha enamorado a generaciones.

Considerado el ballet más feliz del mundo, Coppélia cuenta la historia encantadora de Swanilda, una joven vivaz que descubre que su prometido Franz se ha enamorado de Coppélia, la hermosa “hija” del misterioso Doctor Coppélius. La sorpresa llega cuando Swanilda revela que Coppélia no es más que una muñeca mecánica extraordinariamente realista. Lo que sigue es una aventura llena de travesuras, ingenio y magia que explora, con humor y sensibilidad, las ilusiones del amor y la búsqueda de la perfección.

Bajo la dirección artística de Adolfo de La Toba, esta producción reúne a los principales bailarines de Ballets de San Juan junto a los artistas invitados de México en una colaboración que eleva el nivel artístico a dimensiones internacionales.