Ballet Hispánico de Nueva York becará a bailarines puertorriqueños

Los bailarines puertorriqueños pueden distinguirse en cualquier audición sin pronunciar el lugar de origen, aseguró Blanca Huertas, directora de la escuela de Ballet Hispánico de Nueva York.

La puertorriqueña, bailarina formada en Puerto Rico, lleva décadas trabajando en la formación y desarrollo de la próxima generación de bailarines en diferentes instituciones y espacios en Estados Unidos.

“Nosotros al vivir en una isla y el Caribe nos hemos nutrido de diferentes corrientes. La disciplina de los puertorriqueños la he visto desde ver al estudiantes en marquesinas practicando sin parar. Hasta la manera en que se paran frente a la barra es distinta. Es otra cosa. Puedo estar en una audición y sin decir de dónde es puedo identificar que es puertorriqueño y viajo a muchos estados y veo todos los fines de semanas a 300 estudiantes y el talento puertorriqueño se destaca”, sostuvo Huertas.

PUBLICIDAD

Ahora, al frente de la dirección de Ballet Hispánico de Nueva York su norte sigue siendo el mismo: ayudar a niños y jóvenes a encaminar sus carreras como bailarines. Es por ello que por primera vez Ballet Hispánico de Nueva York realizará audiciones en Puerto Rico para seleccionar a jóvenes talentosos que podrán optar por becas para formar parte de los diferentes programas de formación artística de la institución.

“Siempre que tenido una posición de liderato he tratado de ayudar y visibilizar los talentos. Acepté la dirección de la escuela en el 2025 y este año vamos a Puerto Rico con una asignación de $44,000 en becas anuales para los estudiantes de Puerto Rico. El director artístico de la compañía nos acompaña en esta ocasión y esto no suele pasar a menudo que en las audiciones que él esté presente. Estoy bien entusiasmada”, comentó Huertas sobre Eduardo Vilaro, CEO y director artístico de Ballet Hispánico de Nueva York. Vilaro, desde el 2009, lidera una etapa de expansión artística y proyección internacional de la compañía.

La escuela de Ballet Hispánico de Nueva York otorgará becas a bailarines talentosos que se integran a sus programas entre las edades de 9 a 23 años. En total, Ballet Hispánico concederá aproximadamente $44,000 en becas anuales distribuidas entre sus ocho programas, uno de ello es para un año de estudios y formación.

Las audiciones serán este sábado 28 de febrero en Ballet Concierto de Puerto Rico en Santurce. La fecha límite para el proceso de inscripción es el jueves, 26 de febrero de 2026 a través de un registro en línea en el portal de Ballet Hispánico de Nueva York.

PUBLICIDAD

El registro para las audiciones comienza a las 2:30 p.m. El sábado 28 de febrero las audiciones comenzarán a las 3:00 p.m. para el primer grupo de estudiantes entre las 9 a 14 años y el otro grupo sería de 15 a 23 años en el horario de 5:10 p.m.

“La audición es una parte clásica y otra contemporánea moderna, porque queremos ver ambos movimientos. Son diferentes programas hay una para el estudiante que busca una carrera en coreografía, hay dos programas intensivos de cuatro semanas para las edades de 9 a 12 años, aunque las audiciones pueden haber niños de 7 y 8 años, está el programa de verano intensivo de cuatro semanas y finalmente habrá una audición para el programa del año completo y será una beca completa para estudiantes de 17 años en adelante, aunque si hay un joven con 16 años con un nivel avanzado. Ese programa es ideal para el estudiante que está casi listo para entrar a una compañía”, detalló Huertas.

La directora precisó que para el programa de un año, el estudiante tendría una beca total de $11,100 anual.