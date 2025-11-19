Zashely Alicea Rivera se roba el show en la competencia de traje típico en Miss Universe bailando ballet

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera, deslumbró hoy en la competencia de traje típico de Miss Universe al desfilar bailando ballet.

Tal y como lo hizo en su presentación local del traje típico inspirado en el zumbador, la delgada salió al escenario del certamen a demostrar su dominio como bailarina de ballet clásico.

Alicea Rivera no desfiló, ella bailó ballet mientras movía sus alas azules y verdes del vistoso diseño de Joshuan Aponte. El traje típico lleva el título de “El zumbador de Puerto Rico”, y prácticamente la delegada puertorriqueña “voló” en la competencia durante su presentación en la que recibió cientos de aplausos y gritos de la audiencia.

¡En puntitas! Mira cómo el zumbador hizo brillar a Puerto Rico en Miss Universe El público enloqueció de emoción cuando Zashely Alicea desfiló durante la competencia de trajes típicos.

La propuesta del traje típico integró una de las grandes pasiones de la reina de belleza que es el ballet. Su pasarela fue envidiable al mostrar dominio en su ejecución como bailarina de ballet.

PUBLICIDAD

El diseño combina la elegancia clásica de la danza con la vitalidad y poder del zumbador, un ave que simboliza agilidad, determinación y resiliencia, explicó Miss Universe Puerto Rico antes de partir a Tailandia para el certamen universal.

Hasta la fecha, la delegada puertorriqueña se perfila como unas de las favoritas a entrar al grupo de las primeras semifinalistas.

Hoy, se trasmite la preliminar desde Bangkok, Tailandia, en la que el jurado tiene la responsabilidad de seleccionar al primer grupo de 30 candidatas que van en busca de la corona universal.

El formato este año, es igual al del 2024. El primer grupo es conformado por 30 concursantes, luego se reduce a 12 finalistas. De ese grupo se escogen 5 y pasan a las 3 finalistas.

En Puerto Rico, la preliminar se verá hoy, miércoles,19 de noviembre, a las 8:00 a.m. en Wapa TV.

1 / 16 | Así es el colorido traje típico de Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea . Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. - Suministrada/Jean Nieves 1 / 16 Así es el colorido traje típico de Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Suministrada/Jean Nieves Compartir