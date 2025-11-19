Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de noviembre de 2025
80°aguaceros
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zashely Alicea Rivera se roba el show en la competencia de traje típico en Miss Universe bailando ballet

La representante de Puerto Rico demostró sus dotes de bailarina en el escenario

19 de noviembre de 2025 - 8:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Puerto Rico, Zashely Alicea, compite en la competencia de traje típico del certamen de Miss Universe en la provincia de Nonthaburi, Tailandia. (The Associated Press)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera, deslumbró hoy en la competencia de traje típico de Miss Universe al desfilar bailando ballet.

RELACIONADAS

Tal y como lo hizo en su presentación local del traje típico inspirado en el zumbador, la delgada salió al escenario del certamen a demostrar su dominio como bailarina de ballet clásico.

Alicea Rivera no desfiló, ella bailó ballet mientras movía sus alas azules y verdes del vistoso diseño de Joshuan Aponte. El traje típico lleva el título de “El zumbador de Puerto Rico”, y prácticamente la delegada puertorriqueña “voló” en la competencia durante su presentación en la que recibió cientos de aplausos y gritos de la audiencia.

¡En puntitas! Mira cómo el zumbador hizo brillar a Puerto Rico en Miss Universe

¡En puntitas! Mira cómo el zumbador hizo brillar a Puerto Rico en Miss Universe

El público enloqueció de emoción cuando Zashely Alicea desfiló durante la competencia de trajes típicos.

La propuesta del traje típico integró una de las grandes pasiones de la reina de belleza que es el ballet. Su pasarela fue envidiable al mostrar dominio en su ejecución como bailarina de ballet.

El diseño combina la elegancia clásica de la danza con la vitalidad y poder del zumbador, un ave que simboliza agilidad, determinación y resiliencia, explicó Miss Universe Puerto Rico antes de partir a Tailandia para el certamen universal.

Hasta la fecha, la delegada puertorriqueña se perfila como unas de las favoritas a entrar al grupo de las primeras semifinalistas.

Hoy, se trasmite la preliminar desde Bangkok, Tailandia, en la que el jurado tiene la responsabilidad de seleccionar al primer grupo de 30 candidatas que van en busca de la corona universal.

El formato este año, es igual al del 2024. El primer grupo es conformado por 30 concursantes, luego se reduce a 12 finalistas. De ese grupo se escogen 5 y pasan a las 3 finalistas.

En Puerto Rico, la preliminar se verá hoy, miércoles,19 de noviembre, a las 8:00 a.m. en Wapa TV.

Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico.La competencia internacional de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre desde Tailandia.
1 / 16 | Así es el colorido traje típico de Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea . Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. - Suministrada/Jean Nieves

Mientras que el certamen podrá ser visto el jueves 20 de noviembre a las 9:00 p.m. por Wapa TV. En Tailandia, este evento se llevará a cabo en la mañana del 21 de noviembre, cerca de las 9:00 a.m. hora local.

Tags
Miss UniverseMiss Universe Puerto RicoZashely Alicea Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: