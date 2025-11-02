De blanco y radiante: así Zashely Alicea llega al hotel sede de Miss Universe

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera, deslumbró hoy, domingo, con su llegada al hotel que hospedará a las 130 candidatas que competirán en el certamen internacional en Tailandia.

Durante el día de hoy, las participantes y aspirantes a la corona universal ingresan al hotel Kora Beach Resort Phuket para iniciar de forma oficial la competencia universal. La edición 74 del concurso Miss Universe, se llevará a cabo el 21 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret en Tailandia.

La representante puertorriqueña era una de las más esperadas y a su llegada no defraudó al lucir radiante y con un vestido blanco.

La representante de Puerto Rico, Zashely Alicea en el vestíbulo del hotel. (Instagram) (Suministrada)

“Estoy feliz y emocionada, por fin llegó el día y primer momento en que damos el paso para toda esta aventura. (A todos los puertorriqueños) gracias por siempre estar pendientes y atentos a cada paso que doy. Lista para representar a Puerto Rico y darlo todo”, indicó la reina de belleza a su llegada al hotel sede donde fue recibida por un grupo de aficionados a los concursos.

La beldad boricua viajó junto a la directora nacional, Yizette Cifredo para llegar a Tailandia.

Alicea Rivera partió la semana pasada de la isla optimista y entusiasmada de darlo todo para lograr la sexta corona universal.

“Gracias por acogerme y darme toda la energía necesaria para continuar este camino a Tailandia. Gracias por permitirme ser su reina y representar a nuestra tierra. Hoy me despido de mi hermoso Puerto Rico con la mirada en el universo, los pies en la tierra y un millón de sueños por cumplir. Estoy viviendo la experiencia más hermosa de mi vida y sentir su respaldo, eleva todo aún más. Voy con las maletas llenas del calor y amor que nos distingue como puertorriqueños, anhelando brindarles alegría y esperanza. Esto es por y para ti, Puerto Rico. Los amo, vivamos juntos cada paso, acompáñenme en esta nueva aventura”, sostuvo antes de abordar el vuelo.