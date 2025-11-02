Opinión
2 de noviembre de 2025
87°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De blanco y radiante: así Zashely Alicea llega al hotel sede de Miss Universe

La representante puertorriqueña aseguró estar feliz y entusiasta con el inicio de la competencia universal

2 de noviembre de 2025 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La representante puertorriqueña compartió varias fotos desde el hotel sede del Miss Universe 2025. (Instagram) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera, deslumbró hoy, domingo, con su llegada al hotel que hospedará a las 130 candidatas que competirán en el certamen internacional en Tailandia.

RELACIONADAS

Durante el día de hoy, las participantes y aspirantes a la corona universal ingresan al hotel Kora Beach Resort Phuket para iniciar de forma oficial la competencia universal. La edición 74 del concurso Miss Universe, se llevará a cabo el 21 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret en Tailandia.

La representante puertorriqueña era una de las más esperadas y a su llegada no defraudó al lucir radiante y con un vestido blanco.

La representante de Puerto Rico, Zashely Alicea en el vestíbulo del hotel. (Instagram)
La representante de Puerto Rico, Zashely Alicea en el vestíbulo del hotel. (Instagram) (Suministrada)

“Estoy feliz y emocionada, por fin llegó el día y primer momento en que damos el paso para toda esta aventura. (A todos los puertorriqueños) gracias por siempre estar pendientes y atentos a cada paso que doy. Lista para representar a Puerto Rico y darlo todo”, indicó la reina de belleza a su llegada al hotel sede donde fue recibida por un grupo de aficionados a los concursos.

La beldad boricua viajó junto a la directora nacional, Yizette Cifredo para llegar a Tailandia.

Alicea Rivera partió la semana pasada de la isla optimista y entusiasmada de darlo todo para lograr la sexta corona universal.

“Gracias por acogerme y darme toda la energía necesaria para continuar este camino a Tailandia. Gracias por permitirme ser su reina y representar a nuestra tierra. Hoy me despido de mi hermoso Puerto Rico con la mirada en el universo, los pies en la tierra y un millón de sueños por cumplir. Estoy viviendo la experiencia más hermosa de mi vida y sentir su respaldo, eleva todo aún más. Voy con las maletas llenas del calor y amor que nos distingue como puertorriqueños, anhelando brindarles alegría y esperanza. Esto es por y para ti, Puerto Rico. Los amo, vivamos juntos cada paso, acompáñenme en esta nueva aventura”, sostuvo antes de abordar el vuelo.

Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas. Llegó vestida con un set “strapless” con pantalón corto en seda cruda azul, del diseñador Juan Carlos Collazo, acompañada, claro está, por la corona ganada hace dos meses y por una bandera de Puerto Rico en sus manos. El evento final de Miss Universe 2025 se podrá ver en la isla a través de Wapa TV.
1 / 13 | "Voy a darlo todo": Zashely Alicea se despide rumbo al Miss Universe en Tailandia . Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas. - Suministrada / Jean Ayala
Zashely Alicea RiveraMiss Universe Puerto RicoMiss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
