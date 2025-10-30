Opinión
Zashely Alicea llega a Tailandia con “presencia y estilo”

La beldad boricua, de igual forma, se mostró solidaria con los tailandeses ante el fallecimiento de la reina Madre Sirikit

30 de octubre de 2025 - 3:55 PM

Zashely Alicea Rivera se mostró entusiasmada y se describió lista para "darlo todo". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera, ya llegó a Tailandia, donde este año se celebrará el certamen internacional Miss Universe 2025. Desde su salida el pasado martes, la beldad boricua, junto a la directora nacional, Yizette Cifredo, pasaron casi 30 horas de vuelo.

RELACIONADAS

Llegamos, llegamos por fin a Tailandia. Estoy emocionada y estoy lista. Vamos a darlo todo, Puerto Rico", expresó la soberana a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Alicea Rivera, de igual modo, compartió el momento en el que finalmente reunió sus 11 maletas y tomó el transporte que la llevaría al hotel. “Vamos a ver qué nos ofrece Tailandia”, dijo.

Según el “stylist” oficial de Miss Universe Puerto Rico, Edgar Ramos, la representante boricua llegó “con estilo y presencia. Blazer dress, cristales y unos buenos accesorios. Lo más ‘cute’: el mini bolso de B’LA BTQ que viene con instrucciones, espacio exclusivo para el labial de L’Oréal”.

Miss Universe Puerto Rico 2025, de igual modo, se mostró solidaria con los tailandeses ante el período de luto que se vive en el país. “Mis más sentidas condolencias al pueblo de Tailandia por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Sirikit. Los acompaño en su dolor y envío todo mi cariño a su nación”, exteriorizó.

Alicea Rivera partió de la isla optimista y entusiasmada de darlo todo para lograr la sexta corona universal.

“Gracias por acogerme y darme toda la energía necesaria para continuar este camino a Tailandia. Gracias por permitirme ser su reina y representar a nuestra tierra. Hoy me despido de mi hermoso Puerto Rico con la mirada en el universo, los pies en la tierra y un millón de sueños por cumplir. Estoy viviendo la experiencia más hermosa de mi vida y sentir su respaldo, eleva todo aún más. Voy con las maletas llenas del calor y amor que nos distingue como puertorriqueños, anhelando brindarles alegría y esperanza. Esto es por y para ti, Puerto Rico. Los amo, vivamos juntos cada paso, acompáñenme en esta nueva aventura”, sostuvo.

Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas. Llegó vestida con un set “strapless” con pantalón corto en seda cruda azul, del diseñador Juan Carlos Collazo, acompañada, claro está, por la corona ganada hace dos meses y por una bandera de Puerto Rico en sus manos. El evento final de Miss Universe 2025 se podrá ver en la isla a través de Wapa TV.
1 / 13 | "Voy a darlo todo": Zashely Alicea se despide rumbo al Miss Universe en Tailandia . Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas. - Suministrada / Jean Ayala
