Revelan detalles de la despedida de Zashely Alicea: “¡Los espero con mucha ilusión!”

Esta tarde, a través de un video publicado en las redes sociales, ataviada de blanco y con la flor de maga en su cabeza, la beldad boricua compartió los detalles de su despedida rumbo al concurso internacional que tendrá lugar el 20 de noviembre.

“¡Qué honor y orgullo siento por llevar tu nombre, Puerto Rico!”, comenzó la representante de Dorado en la edición 2025 del certamen nacional. “Los espero con mucha ilusión este martes, 28 de octubre, a las 10:30 a.m. en el Terminal B del Aeropuerto Luis Muñoz Marín!”, agregó.

El pasado martes, Alicea reveló el traje típico que llevará a Tailandia. La bailarina de ballet será un vistoso “zumbador de Puerto Rico” en la competencia de Traje Típico del Miss Universe 2025.

“Es una emoción gigante que no puedo describir con palabras porque es poner en visión y en pie un sueño. Siempre me he visto llevando el arte que me vio crecer, que he puesto en escena un sinnúmero de veces llevarlo al escenario de Miss Universe. Es un sueño de traje y representa excelentemente lo que somos los puertorriqueños”, afirmó la soberana en un aparte con El Nuevo Día.