25 de octubre de 2025
Revelan detalles de la despedida de Zashely Alicea: “¡Los espero con mucha ilusión!”

Miss Universe Puerto Rico 2025 está lista para representar a la isla en Tailandia

25 de octubre de 2025 - 4:45 PM

Zashely Alicea nació el 23 de junio de 1999, en San Juan. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Suena la canción “Borikén” de Hermes Croatto. Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico 2025, está lista para representar a la isla en la plataforma de Miss Universe 2025 en Tailandia.

Esta tarde, a través de un video publicado en las redes sociales, ataviada de blanco y con la flor de maga en su cabeza, la beldad boricua compartió los detalles de su despedida rumbo al concurso internacional que tendrá lugar el 20 de noviembre.

“¡Qué honor y orgullo siento por llevar tu nombre, Puerto Rico!”, comenzó la representante de Dorado en la edición 2025 del certamen nacional. “Los espero con mucha ilusión este martes, 28 de octubre, a las 10:30 a.m. en el Terminal B del Aeropuerto Luis Muñoz Marín!”, agregó.

El pasado martes, Alicea reveló el traje típico que llevará a Tailandia. La bailarina de ballet será un vistoso “zumbador de Puerto Rico” en la competencia de Traje Típico del Miss Universe 2025.

Es una emoción gigante que no puedo describir con palabras porque es poner en visión y en pie un sueño. Siempre me he visto llevando el arte que me vio crecer, que he puesto en escena un sinnúmero de veces llevarlo al escenario de Miss Universe. Es un sueño de traje y representa excelentemente lo que somos los puertorriqueños”, afirmó la soberana en un aparte con El Nuevo Día.

Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.Tiene 25 años . Es bailarina profesional de ballet y posee un bachillerato en Psicología. Miss Dorado en la competencia preliminar en traje de baño.
1 / 11 | Del sueño a la corona de Miss Universe 2025: el paso de Zashely Alicea por el certamen . Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
