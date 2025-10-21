Madison Anderson al ver a Zashely Alicea: “Me paró los pelos”

La virreina de Miss Universe 2019, Madison Anderson Berríos había estado un tanto distantes de los certámenes de belleza, pero este año decidió estar presente en la plataforma nacional para respaldar nuestra representante Zashely Alicea, quien competirá el próximo mes en el concurso internacional en Tailandia.

Miss Universe Puerto Rico 2019 asistió hoy, martes, a la presentación del traje típico de la actual soberana, una creación del diseñador Joshuan Aponte, quien también creó el ajuar que utilizó Anderson, inspirado en la flor de maga y el coquí. Por su parte, Miss Universe Puerto Rico 2025 llevará un diseño de un majestuoso zumbador a la competencia pautada para el 21 de noviembre en suelo tailandés.

Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico. (Suministrada/Jean Nieves)

“Siempre que tengo la oportunidad de apoyar algo de Puerto Rico, vengo. Estoy acá por otra cosa que es lanzar mi línea de maquillaje y la línea deportiva, pero cuando me enteré que era la misma fecha de lo de la presentación del traje típico, dije: ‘tengo que estar para apoyarla e inyectarle el ánimo que ella necesita para el Miss Universe’”, reveló la también cantante, que ahora explora la parte empresarial.

Anderson Berríos reconoció que al observar el traje típico de la reina y la historia que cuenta el diseño inspirado en la ave endémica simplemente: “Me paró los pelos por el orgullo boricua”.