Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de octubre de 2025
83°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Madison Anderson al ver a Zashely Alicea: “Me paró los pelos”

La primera finalista de Miss Universe 2019 asistió a la presentación del traje típico de la reina y le envió un mensaje

21 de octubre de 2025 - 4:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Madison Anderson Berríos fue la primera finalista en el Miss Universe 2019. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La virreina de Miss Universe 2019, Madison Anderson Berríos había estado un tanto distantes de los certámenes de belleza, pero este año decidió estar presente en la plataforma nacional para respaldar nuestra representante Zashely Alicea, quien competirá el próximo mes en el concurso internacional en Tailandia.

RELACIONADAS

Miss Universe Puerto Rico 2019 asistió hoy, martes, a la presentación del traje típico de la actual soberana, una creación del diseñador Joshuan Aponte, quien también creó el ajuar que utilizó Anderson, inspirado en la flor de maga y el coquí. Por su parte, Miss Universe Puerto Rico 2025 llevará un diseño de un majestuoso zumbador a la competencia pautada para el 21 de noviembre en suelo tailandés.

Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico.
Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico. (Suministrada/Jean Nieves)

“Siempre que tengo la oportunidad de apoyar algo de Puerto Rico, vengo. Estoy acá por otra cosa que es lanzar mi línea de maquillaje y la línea deportiva, pero cuando me enteré que era la misma fecha de lo de la presentación del traje típico, dije: ‘tengo que estar para apoyarla e inyectarle el ánimo que ella necesita para el Miss Universe’”, reveló la también cantante, que ahora explora la parte empresarial.

Anderson Berríos reconoció que al observar el traje típico de la reina y la historia que cuenta el diseño inspirado en la ave endémica simplemente: “Me paró los pelos por el orgullo boricua”.

“Ella lo está llevando súper bien. Estoy emocionada. Ella tiene que tener mucho ánimo y apoyo de sus fans porque ella va a lucir impresionante. Estoy reviviendo mis memorias de cuando fue Miss Universe Puerto Rico al verla a ella. Sé como se siente y es muy lindo porque hay muchas cosas similares. Es común que la reina piense en la noche final porque queremos la corona y traer esa victoria a nuestro país, pero lo importante es el trabajo que ella va a hacer cada día. Es disfrutar el momento porque cada día es importante y que ella se lo disfrute al máximo. Que aprenda, hable y enseñe y lo más importante es tratar de estar en el presente. El concurso va a pasar y lo que se queda con nosotros son las relaciones y las memorias”, reveló Anderson Berríos.

Tags
Madison Anderson BerríosMiss Universe Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: