Zashely Alicea revela su deslumbrante traje típico rumbo al Miss Universe 2025

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera representará a una de nuestras aves endémicas en el certamen internacional a celebrarse el 21 de noviembre en Tailandia.

La reina puertorriqueña será un vistoso “zumbador de Puerto Rico” en la competencia del Traje Típico del Miss Universe. Hoy, martes, nuestra representante, reveló oficialmente el diseño inspirado en la majestuosidad del zumbador verde desde el Museo de San Juan en el Viejo San Juan.

Wapa Televisión y la franquicia de Miss Universe Puerto Rico presentaron a Alicea Rivera, en una creación, confeccionada por el diseñador Joshuan Aponte. El traje lleva el título de “El Zumbador de Puerto Rico”.

La propuesta integra una de las grandes pasiones de la reina de belleza que es el ballet. El diseño combina la elegancia clásica de la danza con la vitalidad y poder del zumbador, un ave que simboliza agilidad, determinación y resiliencia.

Así es el colorido traje típico de Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea. Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte.

El traje cuenta con un corpiño bordado en cristales iridiscentes que refleja el brillo metálico de las alas del zumbador; a ello se suma un tutú en corte “plato” en tonos verdes tornasolados, azules y violetas que culmina con una cola azul ahorquillada del ave. Las alas del diseño realzan la energía, rapidez y gracia que distinguen a este polinizador único.

El tocado, inspirado en el característico pico del ave, completa el diseño con un detalle escultórico creado en láminas de “worbla” y recamado en cristales, crean una pieza liviana, de alto impacto, que enmarca el rostro de la reina de belleza. Las piernas, estilizadas con medias y zapatillas de punta negras tornasol incrustadas de cristales azabache, onyx, violeta, azul rey, y negro tornasol aportan contraste y dramatismo, destacando la figura atlética y elegante de la reina.

El diseño busca exalta la fuerza, delicadeza y belleza de la mujer puertorriqueña. De acuerdo al diseñador, el vestido busca capturar la naturaleza, movimiento y el arte, todos unidos en una visión contemporánea.

Fiel a un compromiso con la conservación ambiental, el diseño no usa plumas o materiales derivados de animales, empleando en su lugar organza, vinilo, acetato, lentejuelas, crinolina metálica y láminas de espuma para recrear texturas y acabados que evocan el esplendor del plumaje del zumbador.

“Para mí este ajuar es un homenaje a dos pasiones que definen mi vida: la danza y mi tierra. Así como el zumbador conecta flores y vida a través de la polinización, yo me siento llamada a llevar un mensaje inspirador para las mujeres de todo el mundo con amor, inspiración y conexión. Me llena de orgullo representar a Puerto Rico con una pieza que celebra nuestra naturaleza y nuestra cultura con respeto y creatividad, hecho a mano por un gran diseñador que también pone en alto el nombre de nuestro país”, expresó Miss Universe Puerto Rico 2025 en declaraciones escritas.

El zumbador es un ave pequeña que posee una fuerza admirable y una presencia única en la naturaleza: un recordatorio de que la grandeza no se mide por el tamaño, sino por el impacto.

La presentación del traje típico se llevó a cabo en la sala Oller del Museo de San Juan, donde se expone la obra del artista Jun Martínez, Hermano de las Flores: Naturaleza y afecto.