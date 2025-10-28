Zashely Alicea parte con el corazón lleno de sueños rumbo a Miss Universe en Tailandia

Con mucho orgullo, felicidad y con ganas de hacerlo bien. Así se mostró Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025, quien hoy se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas.

En un atestado Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de Carolina, la joven de 26 años bailó, cantó y disfrutó de las muestras de cariño de las decenas de asistentes que se dieron cita para despedirse o, simplemente, para curiosear. La representante de Dorado en el certamen local llegó al aeropuerto cerca de las 10:45 a.m., vestida con un set “strapless” con pantalón corto en seda cruda azul, del diseñador Juan Carlos Collazo, acompañada, claro está, por la corona ganada hace dos meses y por una bandera de Puerto Rico en sus manos.

“Para mí es un honor estar aquí, verlos a todos ustedes, y que estén presentes en este momento tan importante para mí, en ruta hacia Tailandia. Me siento feliz, lista y agradecida con todas las personas que se han sumado, que están aquí presente y los que igualmente me están apoyando a través de las redes”, indicó Alicea Rivera en un aparte con la prensa. “Ahora mismo siento felicidad, nostalgia, emoción, miedo, euforia, hay de todo. Pero me siento lista y ‘ready’ para lo que venga”.

El avión con dirección a Tailandia partió en la tarde de hoy y llegará a su destino final, en Bangkok, el jueves 30 de octubre de 2025, a las 11:30 a.m. hora local. Hará paradas en Denver, Los Ángeles y Hong Kong. En este largo recorrido de unas 26 horas, la reina de belleza estará acompañada solamente por Yizette Cifredo, directora nacional del certamen Miss Puerto Rico Universe. Más adelante, se le unirán familiares y parte del equipo.

El grupo de baile la Saint Francis School, de Carolina, estuvo presente durante la despedida realizada a Zashely Alicea Rivera, quien partió hacia Tailandia. (Suministrada)

“Nos sentimos orgullosas del trabajo que estamos haciendo. De igual manera, nos sentimos ilusionadas, comprometidas y bien felices de lo que se ha hecho hasta el momento y de lo que sabemos que va a pasar de ahora en adelante”, expresó por su parte Cifredo, al destacar que la representante de Puerto Rico solamente tuvo cerca de dos meses de preparación.

Días muy ajetreados

Según explicó la también presentadora de televisión, una vez lleguen a Tailandia tendrán varios días para manejar temas protocolarios. Por ejemplo, en esta etapa inicial se revisan documentos legales, contratos y se les realizan pruebas médicas para certificar que están en condiciones físicas y mentales óptimas para enfrentar el exigente ritmo de trabajo del certamen. Paralelamente, atraviesan un proceso intensivo de registro que incluye la medición y ajuste de vestuarios para los distintos eventos, como el número de apertura, traje de baño y gala, además de que se llevan a cabo sesiones fotográficas y se genera contenido digital para las plataformas oficiales. Una vez completadas estas gestiones, comienza la parte de las experiencias, en la que las participantes exploran áreas turísticas y se integran a actividades culturales.

Así es el colorido traje típico de Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea. Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte.

Para el viaje hasta el país asiático, en esta ocasión viajaron con 11 maletas, donde también está el traje típico, una cantidad de maletas que está por debajo de años anteriores. Cifredo no quiso revelar quienes son los diseñadores que trabajaron en los vestidos que usará la joven, aunque indicó que irán revelando los nombres con el paso de los días. Además de eso, comentó que, aunque se tiene un plan claro de los vestidos de gala que usarán en las noches más importantes, la directora nacional indicó que siempre están abiertos a hacer cambios.

“El plan con los vestidos lo determinamos desde Puerto Rico y llegamos a Tailandia sabiendo lo que queremos. Sin embargo, somos flexibles a que, si en el momento algo nos levanta una bandera, que debemos cambiar el plan o intercambiar los trajes, lo haremos”, explicó la puertorriqueña. “Esa flexibilidad la debemos tener como equipo. Así que sí, estamos contentos con las selecciones, pero abiertos a que cuando lleguemos allá y veamos cómo se va desarrollando todo, si hay que cambiar para mejorar, se puede hacer”.

Cumpliendo un sueño

Mientras la reina de belleza atendía a la prensa local, el público presente en el aeropuerto no dejó de gritar y aplaudirle, además de tomarle vídeos y fotos para el recuerdo. Además de eso, la despedida contó con un cuerpo de baile del Saint Francis School de Carolina, compuesto por 18 estudiantes, que no pararon de bailar, mientras el grupo Yuvi Plena se mantuvo interpretando un repertorio de canciones típicas puertorriqueñas.

Por todo lo alto, doradeños reciben a su reina. Con música, ambiente de fiesta y el calor de su gente, los doradeños le dieron un merecido recibimiento el viernes a la soberana, Zashely Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025.

“Zashely viene de un lugar donde se ha alimentado de sus sueños, porque no lo tuvo todo accesible en su vida. Así que se está viviendo esta experiencia con mucha gratitud y con la conciencia de lo que es llevar a su país en el pecho”, añadió una emocionada Cifredo. “Tengo que decirles que Zashely me ha enseñado mucho. Ver a una persona disfrutarse un sueño que de verdad tenía desde pequeña, es algo que me tiene ilusionada y esperanzada. Confío en que ella va a cumplir su sueño, que ya no es solo de ella, sino de todo el país”.

De hecho, aunque la reina de belleza está consciente del peso que lleva sobre sus hombros, también tiene muy claro que se debe mantener enfocada para cumplir todas sus metas. “Voy a darlo todo con el corazón y con pasión, para que todos se sientan orgullosos y, por fin, traer esa sexta corona a Puerto Rico”, destacó Miss Puerto Rico Universe 2025. “Si pudiera regresar en el tiempo y darme un consejo cuando era niña, diría ‘lo lograste y estás viviendo ese sueño que tanto visualizaste. Disfrútalo al máximo y no dejes que nadie se interponga en ese sueño’”.