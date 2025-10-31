Opinión
31 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Desde Tailandia: Miss Universe Puerto Rico 2025 comparte foto de “Mini Zashely disfrazada”

La beldad boricua reflexionó en la importancia de no abandonar los sueños

31 de octubre de 2025 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zashely Alicea Rivera llegó a Tailandia ayer, 30 de octubre. (Suministrada/ Jean Ayala, Wapa TV)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La representante de Puerto Rico en Miss Universe 2025, Zashely Alicea Rivera, comenzó su estadía en Tailandia, país sede de la competencia este año. El afán y los compromisos, sin embargo, no son impedimento para que la beldad boricua se mantenga al día y presente en las redes sociales.

RELACIONADAS

Hoy, 31 de octubre, fecha en que se celebra Halloween, la soberana compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía de su niñez. En la misma aparece disfrazada de gatito.

“Mini Zashely disfrazada de gatito, se pudo imaginar que algún día sería una reina, pero no sabía cómo. Hoy le digo que lo es y que está cumpliendo uno de sus miles sueños”, reflexionó.

Además de los muchos elogios que recibió en la sección de comentarios, llama la atención los seguidores de otros países que le han expresado su apoyo. Alicea Rivera se mide ante otras 118 aspirantes en la competencia internacional.

Personas de Costa Rica, Honduras y su natal Puerto Rico aprovecharon la publicación para expresar su respaldo a la bailarina de ballet.

Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas. Llegó vestida con un set “strapless” con pantalón corto en seda cruda azul, del diseñador Juan Carlos Collazo, acompañada, claro está, por la corona ganada hace dos meses y por una bandera de Puerto Rico en sus manos. El evento final de Miss Universe 2025 se podrá ver en la isla a través de Wapa TV.
Miss Universe Puerto Rico 2025 llegó a Tailandia ayer, jueves, después de casi 30 horas de vuelo desde Puerto Rico. La modelo llegó con mucha "presencia y estilo"- y 11 maletas-, lista para darlo todo.

Miss Universe Puerto Rico 2025 llegó a Tailandia ayer, jueves, después de casi 30 horas de vuelo desde Puerto Rico. La modelo llegó con mucha “presencia y estilo”- y 11 maletas-, lista para darlo todo.

Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico.La competencia internacional de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre desde Tailandia.
Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula "El Zumbador de Puerto Rico", y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico.La competencia internacional de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre desde Tailandia.
Tags
Zashely Alicea RiveraMiss Universe Puerto RicoMiss UniverseTailandiaHalloween
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
