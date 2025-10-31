Desde Tailandia: Miss Universe Puerto Rico 2025 comparte foto de “Mini Zashely disfrazada”
La beldad boricua reflexionó en la importancia de no abandonar los sueños
31 de octubre de 2025 - 3:16 PM
La representante de Puerto Rico en Miss Universe 2025, Zashely Alicea Rivera, comenzó su estadía en Tailandia, país sede de la competencia este año. El afán y los compromisos, sin embargo, no son impedimento para que la beldad boricua se mantenga al día y presente en las redes sociales.
Hoy, 31 de octubre, fecha en que se celebra Halloween, la soberana compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía de su niñez. En la misma aparece disfrazada de gatito.
“Mini Zashely disfrazada de gatito, se pudo imaginar que algún día sería una reina, pero no sabía cómo. Hoy le digo que lo es y que está cumpliendo uno de sus miles sueños”, reflexionó.
Además de los muchos elogios que recibió en la sección de comentarios, llama la atención los seguidores de otros países que le han expresado su apoyo. Alicea Rivera se mide ante otras 118 aspirantes en la competencia internacional.
Personas de Costa Rica, Honduras y su natal Puerto Rico aprovecharon la publicación para expresar su respaldo a la bailarina de ballet.
Miss Universe Puerto Rico 2025 llegó a Tailandia ayer, jueves, después de casi 30 horas de vuelo desde Puerto Rico. La modelo llegó con mucha “presencia y estilo”- y 11 maletas-, lista para darlo todo.
