Zashely Alicea lista para brillar con su vestido de noche en la preliminar de Miss Universe

A horas de celebrarse la preliminar de Miss Universe 2025 en Bangkok, Tailandia, que en Puerto Rico se verá el miércoles, 19 de noviembre, a las 8:00 a.m. en Wapa TV, la representante boricua, Zashely Alicea Rivera, luce sumamente aspectada para entrar en el selecto grupo de finalistas.

Y es que hasta la fecha, Miss Universe Puerto Rico 2025 se ha destacado en la concentración de la competencia al proyectarse segura y confiada en las diferentes actividades del certamen internacional. Muchos portales y aficionados de los concursos de belleza la colocan entre el grupo de favoritas.

Alicea Rivera ha sido muy espontánea y natural a la hora de compartir con los aficionados del certamen que la interceptan en el hotel sede Kora Beach Resort Phuket. No se ha proyectado insegura y se le ve contenta en todo momento. De igual forma, en las entrevistas de medios de comunicación se ha proyectado contenta y disfrutando su paso por el evento.

PUBLICIDAD

Asimismo, la primera cita con el jurado fue un encuentro donde aseguró sentirse segura.

“Excelente. Me fue súper bien, me sentí segura, fui yo misma, siempre siendo yo y hablando desde el corazón, no tratando de impresionar ni encajar en un molde”, dijo la reina al salir de la entrevista con el jurado.

La directora de la franquicia nacional Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo reveló que la reina de belleza ha tenido un crecimiento notable y constante en medio de la concentración de la competencia, ya que la soberana ha evolucionado. Cifredo comentó sobre el excelente desempeño de Alicea Rivera en una entrevista que le hizo la cadena Telemundo desde Tailandia. De igual forma, resaltó sentirse muy satisfecha con la evolución de la reina boricua que dará su máximo durante la preliminar que será en el Queen Sirikit National Convention Center en Bangkok, Tailandia.

Cifredo, no es la única puertorriqueña que avala la evolución de Alicea en el certamen Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera señaló que el desempeño de Alicea Rivera ha sido excepcional. Kiara Liz Ortega, Miss Universe Puerto Rico 2018 también está entusiasmada con la proyección de la reina boricua en Tailandia. Ortega y Alicea Rivera hicieron una sesión de fotos en conjunto.

Debido a la diferencia de hora, la competencia preliminar ocurre en la mañana del 19 de noviembre, alrededor de las 8:00 a.m. hora de Puerto Rico. También ese día, a las 2:00 a.m. hora de Puerto Rico, ocurre el desfile de traje típico, donde la boricua irá en representación del zumbador.

PUBLICIDAD

Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico. (Suministrada/Jean Nieves)

En las historias de su Instagram, la reina mostró las zapatillas de ballet que usará con el deslumbrante vestido típico inspirado en el zumbador.

Mucho brillo a la preliminar

Alicea Rivera aseguró sentirse más que lista para la prueba de la preliminar, donde se eligen las 30 semifinalistas. El formato este año, es igual al del 2024. El primer grupo es conformado por 30 concursantes, luego se reduce a 12 finalistas. De ese grupo se escogen 5 y pasan a las 3 finalistas.