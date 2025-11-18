Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zashely Alicea lista para brillar con su vestido de noche en la preliminar de Miss Universe

La reina de belleza ha tenido un gran desempeño en la concentración del concurso en Tailandia

18 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera. (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

A horas de celebrarse la preliminar de Miss Universe 2025 en Bangkok, Tailandia, que en Puerto Rico se verá el miércoles, 19 de noviembre, a las 8:00 a.m. en Wapa TV, la representante boricua, Zashely Alicea Rivera, luce sumamente aspectada para entrar en el selecto grupo de finalistas.

RELACIONADAS

Y es que hasta la fecha, Miss Universe Puerto Rico 2025 se ha destacado en la concentración de la competencia al proyectarse segura y confiada en las diferentes actividades del certamen internacional. Muchos portales y aficionados de los concursos de belleza la colocan entre el grupo de favoritas.

Alicea Rivera ha sido muy espontánea y natural a la hora de compartir con los aficionados del certamen que la interceptan en el hotel sede Kora Beach Resort Phuket. No se ha proyectado insegura y se le ve contenta en todo momento. De igual forma, en las entrevistas de medios de comunicación se ha proyectado contenta y disfrutando su paso por el evento.

Asimismo, la primera cita con el jurado fue un encuentro donde aseguró sentirse segura.

“Excelente. Me fue súper bien, me sentí segura, fui yo misma, siempre siendo yo y hablando desde el corazón, no tratando de impresionar ni encajar en un molde”, dijo la reina al salir de la entrevista con el jurado.

La directora de la franquicia nacional Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo reveló que la reina de belleza ha tenido un crecimiento notable y constante en medio de la concentración de la competencia, ya que la soberana ha evolucionado. Cifredo comentó sobre el excelente desempeño de Alicea Rivera en una entrevista que le hizo la cadena Telemundo desde Tailandia. De igual forma, resaltó sentirse muy satisfecha con la evolución de la reina boricua que dará su máximo durante la preliminar que será en el Queen Sirikit National Convention Center en Bangkok, Tailandia.

Cifredo, no es la única puertorriqueña que avala la evolución de Alicea en el certamen Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera señaló que el desempeño de Alicea Rivera ha sido excepcional. Kiara Liz Ortega, Miss Universe Puerto Rico 2018 también está entusiasmada con la proyección de la reina boricua en Tailandia. Ortega y Alicea Rivera hicieron una sesión de fotos en conjunto.

Debido a la diferencia de hora, la competencia preliminar ocurre en la mañana del 19 de noviembre, alrededor de las 8:00 a.m. hora de Puerto Rico. También ese día, a las 2:00 a.m. hora de Puerto Rico, ocurre el desfile de traje típico, donde la boricua irá en representación del zumbador.

Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico.
Zashely Alicea llevará a Tailandia la creación, diseñada y confeccionada por Joshuan Aponte. Se titula “El Zumbador de Puerto Rico”, y está inspirada en la majestuosidad del zumbador esmeralda de Puerto Rico. (Suministrada/Jean Nieves)

En las historias de su Instagram, la reina mostró las zapatillas de ballet que usará con el deslumbrante vestido típico inspirado en el zumbador.

Mucho brillo a la preliminar

Alicea Rivera aseguró sentirse más que lista para la prueba de la preliminar, donde se eligen las 30 semifinalistas. El formato este año, es igual al del 2024. El primer grupo es conformado por 30 concursantes, luego se reduce a 12 finalistas. De ese grupo se escogen 5 y pasan a las 3 finalistas.

La soberana boricua adelantó que en las opciones de vestido de noche, tendrá brillo, ya que su deseo es brillar entre las 122 participantes. Alicea Rivera adelantó que cualquiera de los dos vestidos que seleccione, ya sea para la preliminar y para la gala final, tendrá brillo, dejando entrever que los metálicos son una opción para ella.

Tags
Miss UniverseZashely Alicea RiveraMiss Universe Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: