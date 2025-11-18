Opinión
18 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zashely y Kiara Liz deslumbran con inesperadas fotos juntas

Las reinas de belleza compartieron hoy una sesión de fotos que ha generado cientos de comentarios

18 de noviembre de 2025 - 11:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zashely Alicea y Kiara Liz Ortega. (Suministrada/Jean Nieves)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea, compartió en Instagram una serie de imágenes junto a Kiara Liz Ortega, Miss Universe Puerto Rico 2018, en las que ambas resaltan la fuerza de la sororidad como representantes de Puerto Rico.

RELACIONADAS

“El fuego de la hermandad no se quema; enciende la valentía, la unidad y la fortaleza para levantarnos juntas”, escribió Alicea, agradeciendo a Ortega por haber inspirado la idea de las imágenes y por su apoyo solidario.

Alicea, en la publicación, agradece a Ortega por la idea para las fotografías y por su apoyo durante su camino rumbo a Miss Universe 2025, que se celebrará en Tailandia.

En las imágenes, Zashely luce un vestido tailandés que —según reveló— algunas personas podrían reconocer de la noche temática Thai Night del 2018, año en que Kiara Liz compitió y alcanzó el Top 5 en Miss Universe.

Ambas reinas posaron sonrientes y con mucha confianza ante el lente fotográfico.

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. Miss Paraguay, Miss Perú y Miss Filipinas. Miss Chile, Miss Croacia y Miss República Checa.
1 / 35 | Miss Universe 2025: así lucieron las candidatas en su entrevista con el jurado . Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. - Suministrada

La publicación ha generado comentarios positivos a favor de las reinas. De hecho, la Miss Universe 2013 Denise Quiñones comentó emocionada en la publicación. “Hermosas. Hermandad, solidaridad, amor, apoyo. Tan orgullosa de ustedes! Un abrazote al alma reinas”, escribió.

En Puerto Rico, la noche final se transmitirá el jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 p.m. desde Wapa Televisión. La preliminar, será el 19 de noviembre a las 8:00 a.m.

Puerto Rico.Moldovia.Costa de Marfil.
1 / 122 | Estas son las 122 candidatas de Miss Universe ¿Cuál es tu favorita? . Puerto Rico. - Miss Universe

Tags
Zashely Alicea RiveraKiara Liz Ortega
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
