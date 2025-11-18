Zashely y Kiara Liz deslumbran con inesperadas fotos juntas
Las reinas de belleza compartieron hoy una sesión de fotos que ha generado cientos de comentarios
18 de noviembre de 2025 - 11:16 AM
La Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea, compartió en Instagram una serie de imágenes junto a Kiara Liz Ortega, Miss Universe Puerto Rico 2018, en las que ambas resaltan la fuerza de la sororidad como representantes de Puerto Rico.
“El fuego de la hermandad no se quema; enciende la valentía, la unidad y la fortaleza para levantarnos juntas”, escribió Alicea, agradeciendo a Ortega por haber inspirado la idea de las imágenes y por su apoyo solidario.
Alicea, en la publicación, agradece a Ortega por la idea para las fotografías y por su apoyo durante su camino rumbo a Miss Universe 2025, que se celebrará en Tailandia.
En las imágenes, Zashely luce un vestido tailandés que —según reveló— algunas personas podrían reconocer de la noche temática Thai Night del 2018, año en que Kiara Liz compitió y alcanzó el Top 5 en Miss Universe.
Ambas reinas posaron sonrientes y con mucha confianza ante el lente fotográfico.
La publicación ha generado comentarios positivos a favor de las reinas. De hecho, la Miss Universe 2013 Denise Quiñones comentó emocionada en la publicación. “Hermosas. Hermandad, solidaridad, amor, apoyo. Tan orgullosa de ustedes! Un abrazote al alma reinas”, escribió.
En Puerto Rico, la noche final se transmitirá el jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 p.m. desde Wapa Televisión. La preliminar, será el 19 de noviembre a las 8:00 a.m.
