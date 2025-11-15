Zashely Alicea tras su entrevista con el jurado de Miss Universe: “Me sentí segura, fui yo misma”
La representante de Puerto Rico lució un vestido azul claro del diseñador boricua Juan Carlos Collazo
15 de noviembre de 2025 - 2:30 PM
Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron hoy, sábado, la entrevista con el jurado. Desde muy temprano, las beldades ingresaron a los salones privados para conversar y presentar sus proyectos ante el Comité de Selección.
La modelo boricua lució elegante y empoderada con un diseño azul claro del diseñador Juan Carlos Collazo. Según el “stylist” de la organización local, Edgar Ramos, tardaron “semanas” en elegir el “color ideal” para la soberana.
“Este fue el atuendo que me estuvo acompañando durante la tarde de hoy. Él conoce mis gustos, mis colores, todo. Me sentí como toda una princesa, segura, como una Miss Universe”, dijo sobre el diseño.
La bailarina de ballet y atleta de alto rendimiento, de igual modo, reveló cómo le fue en esta etapa. Sin duda, la entrevista con el jurado es una de las pruebas más temidas y esperadas del concurso de belleza.
“Excelente. Me fue súper bien, me sentí segura, fui yo misma, siempre siendo yo y hablando desde el corazón, no tratando de impresionar ni encajar en un molde”, dijo.
Alicea Rivera aprovechó para enviar un mensaje de agradecimientos a sus “queridos puertorriqueños”. “Gracias, gracias por estar pendiente de mí, gracias por cuidarme”, exteriorizó al mismo tiempo que afirmó que “el apoyo se siente desde la distancia”.
