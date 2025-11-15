Opinión
15 de noviembre de 2025
86°lluvia ligera
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zashely Alicea tras su entrevista con el jurado de Miss Universe: “Me sentí segura, fui yo misma”

La representante de Puerto Rico lució un vestido azul claro del diseñador boricua Juan Carlos Collazo

15 de noviembre de 2025 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Uiverse Puerto Rico lució un diseño de Juan Carlos Collazo. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron hoy, sábado, la entrevista con el jurado. Desde muy temprano, las beldades ingresaron a los salones privados para conversar y presentar sus proyectos ante el Comité de Selección.

La modelo boricua lució elegante y empoderada con un diseño azul claro del diseñador Juan Carlos Collazo. Según el “stylist” de la organización local, Edgar Ramos, tardaron “semanas” en elegir el “color ideal” para la soberana.

“Este fue el atuendo que me estuvo acompañando durante la tarde de hoy. Él conoce mis gustos, mis colores, todo. Me sentí como toda una princesa, segura, como una Miss Universe”, dijo sobre el diseño.

La bailarina de ballet y atleta de alto rendimiento, de igual modo, reveló cómo le fue en esta etapa. Sin duda, la entrevista con el jurado es una de las pruebas más temidas y esperadas del concurso de belleza.

“Excelente. Me fue súper bien, me sentí segura, fui yo misma, siempre siendo yo y hablando desde el corazón, no tratando de impresionar ni encajar en un molde”, dijo.

Alicea Rivera aprovechó para enviar un mensaje de agradecimientos a sus “queridos puertorriqueños”. “Gracias, gracias por estar pendiente de mí, gracias por cuidarme”, exteriorizó al mismo tiempo que afirmó que “el apoyo se siente desde la distancia”.

Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas. Llegó vestida con un set “strapless” con pantalón corto en seda cruda azul, del diseñador Juan Carlos Collazo, acompañada, claro está, por la corona ganada hace dos meses y por una bandera de Puerto Rico en sus manos. El evento final de Miss Universe 2025 se podrá ver en la isla a través de Wapa TV.
1 / 13 | "Voy a darlo todo": Zashely Alicea se despide rumbo al Miss Universe en Tailandia . Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas. - Suministrada / Jean Ayala
Zashely Alicea RiveraMiss UniverseMiss Universe Puerto Rico
