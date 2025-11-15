Zashely Alicea tras su entrevista con el jurado de Miss Universe: “Me sentí segura, fui yo misma”

1 / 13 "Voy a darlo todo": Zashely Alicea se despide rumbo al Miss Universe en Tailandia

Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas.

Suministrada / Jean Ayala