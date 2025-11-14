Zashely Alicea se apodera del “Swimsuit Fashion Show” de Miss Universe 2025

A solo una semana de la gran final de Miss Universe 2025, en Tailandia, una de las pasarelas más esperadas era la de traje de baño. Las 122 candidatas se dieron cita ayer en la ciudad de Pattaya para disfrutar del “Swimsuit Fashion Show” en el que las aspirantes a la corona se lucieron con “looks” variados que dejaron ver su seguridad, confianza, condición física y estilo.

Las latinas, como suele ocurrir, robaron miradas durante su caminata. Las beldades desfilaron en estricto orden alfabético entre fuentes y rodeadas de piscinas.

Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025, se posicionó como una de las favoritas de los missólogos y ocupó los primeros lugares las listas de los expertos, fanáticos y análisis de inteligencia artificial.

Alicea Rivera demostró seguridad al desfilar con gracia y seguridad. Su melena suelta hizo perfecta armonía visual con el bikini negro de dos piezas que resaltó su tono de piel bronceado.

La organización nacional, por su parte, se mostró satisfecha con el desempeño de la beldad. A través de las redes sociales, publicaron un mensaje sobre la destacada participación de la joven de 25 años.

“En el vibrante escenario de Columbia Pictures Aquaverse, Zashely deslumbró representando a Puerto Rico. Su elegancia, seguridad y carisma la hicieron destacar entre las delegadas, reafirmando el orgullo que sentimos al verla avanzar con fuerza hacia la etapa final de la competencia”, afirmaron.

Miss Universe 2025, la 74 edición del concurso, se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret el 21 de noviembre. Representantes provenientes de 122 países y territorios competirán por el título. En Puerto Rico el certamen se verá a las 9:00 de la noche del 20 de noviembre a través de Wapa Televisión.