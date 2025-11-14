Opinión
14 de noviembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zashely Alicea se apodera del “Swimsuit Fashion Show” de Miss Universe 2025

La soberana boricua ocupó los primeros lugares de las listas de los expertos, fanáticos y análisis de inteligencia artificial

14 de noviembre de 2025 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Su melena suelta hizo perfecta armonía visual con el bikini negro de dos piezas. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A solo una semana de la gran final de Miss Universe 2025, en Tailandia, una de las pasarelas más esperadas era la de traje de baño. Las 122 candidatas se dieron cita ayer en la ciudad de Pattaya para disfrutar del “Swimsuit Fashion Show” en el que las aspirantes a la corona se lucieron con “looks” variados que dejaron ver su seguridad, confianza, condición física y estilo.

Las latinas, como suele ocurrir, robaron miradas durante su caminata. Las beldades desfilaron en estricto orden alfabético entre fuentes y rodeadas de piscinas.

Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025, se posicionó como una de las favoritas de los missólogos y ocupó los primeros lugares las listas de los expertos, fanáticos y análisis de inteligencia artificial.

Alicea Rivera demostró seguridad al desfilar con gracia y seguridad. Su melena suelta hizo perfecta armonía visual con el bikini negro de dos piezas que resaltó su tono de piel bronceado.

La organización nacional, por su parte, se mostró satisfecha con el desempeño de la beldad. A través de las redes sociales, publicaron un mensaje sobre la destacada participación de la joven de 25 años.

Durante las actividades del certamen de Miss Universe 2025, en Tailandia, las aspirantes a la corona aprendieron el arte del Muay Thai en el corazón de la nación asiática.Las candidatas recibieron una clase de la disciplina tradicional tailandesa y conocieron una historia de respeto y del espíritu de la cultura del país. Miss Brasil.
1 / 10 | Miss Universe 2025: Zashely Alicea aprende sobre el arte del Muay Thai en Tailandia . Durante las actividades del certamen de Miss Universe 2025, en Tailandia, las aspirantes a la corona aprendieron el arte del Muay Thai en el corazón de la nación asiática. - Suministrada

“En el vibrante escenario de Columbia Pictures Aquaverse, Zashely deslumbró representando a Puerto Rico. Su elegancia, seguridad y carisma la hicieron destacar entre las delegadas, reafirmando el orgullo que sentimos al verla avanzar con fuerza hacia la etapa final de la competencia”, afirmaron.

Miss Universe 2025, la 74 edición del concurso, se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret el 21 de noviembre. Representantes provenientes de 122 países y territorios competirán por el título. En Puerto Rico el certamen se verá a las 9:00 de la noche del 20 de noviembre a través de Wapa Televisión.

Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.Tiene 25 años . Es bailarina profesional de ballet y posee un bachillerato en Psicología. Miss Dorado en la competencia preliminar en traje de baño.
1 / 11 | Del sueño a la corona de Miss Universe 2025: el paso de Zashely Alicea por el certamen . Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
