1 / 35 | ¿Cómo votar por Zashely Alicea en Miss Universe 2025? Te explicamos paso a paso . Las delegadas del certamen Miss Universe número 74 se adentraron en un mundo lleno de color y creatividad. Descubrieron el vibrante arte de Simon Cabaret y Carnival Magic, dos de las formas de entretenimiento más emblemáticas de Phuket, Tailandia. En la foto Miss Puerto Rico, Zashely Alicea. - Suministrada