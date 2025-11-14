¿Cómo votar por Zashely Alicea en Miss Universe 2025? Te explicamos paso a paso
La categoría “People’s Choice” será determinante para definir el Top 30 del certamen
14 de noviembre de 2025 - 2:33 PM
14 de noviembre de 2025 - 2:33 PM
El voto popular tendrá peso este año en la competencia de Miss Universe, ya que la organización del certamen de belleza confirmó que la categoría “People’s Choice” sumará un 10% a la puntuación que definirá las candidatas que entrarán al Top 30.
Con este mecanismo, por primera vez, el respaldo del público será clave en el avance de las delegadas de cada país participante, por lo que el apoyo de los puertorriqueños puede marcar una diferencia para que Zashely Nicole Alicea Rivera asegure su lugar entre las primeras semifinalistas.
La gala final del concurso por la corona se verá en Puerto Rico el jueves 20 de noviembre desde Bangkok, Tailandia, y la votación de “People’s Choice” estará abierta hasta miércoles el 19 de noviembre en la aplicación oficial de Miss Universe.
La votación estará disponible hasta la medianoche del miércoles 19 de noviembre de 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: