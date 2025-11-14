Opinión
14 de noviembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

¿Cómo votar por Zashely Alicea en Miss Universe 2025? Te explicamos paso a paso

La categoría “People’s Choice” será determinante para definir el Top 30 del certamen

14 de noviembre de 2025 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las delegadas del certamen Miss Universe número 74 se adentraron en un mundo lleno de color y creatividad. Descubrieron el vibrante arte de Simon Cabaret y Carnival Magic, dos de las formas de entretenimiento más emblemáticas de Phuket, Tailandia. En la foto Miss Puerto Rico, Zashely Alicea.En Simon Cabaret, las delegadas quedaron deslumbradas por el despliegue de vestuarios, coreografías y confianza, siendo testigos de cómo la belleza y la expresión se convierten en protagonistas en la isla tailandesa. En la foto, Miss Tailandia. Actividad Carnival Magic.
1 / 35 | ¿Cómo votar por Zashely Alicea en Miss Universe 2025? Te explicamos paso a paso . Las delegadas del certamen Miss Universe número 74 se adentraron en un mundo lleno de color y creatividad. Descubrieron el vibrante arte de Simon Cabaret y Carnival Magic, dos de las formas de entretenimiento más emblemáticas de Phuket, Tailandia. En la foto Miss Puerto Rico, Zashely Alicea. - Suministrada
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El voto popular tendrá peso este año en la competencia de Miss Universe, ya que la organización del certamen de belleza confirmó que la categoría “People’s Choice” sumará un 10% a la puntuación que definirá las candidatas que entrarán al Top 30.

RELACIONADAS

Con este mecanismo, por primera vez, el respaldo del público será clave en el avance de las delegadas de cada país participante, por lo que el apoyo de los puertorriqueños puede marcar una diferencia para que Zashely Nicole Alicea Rivera asegure su lugar entre las primeras semifinalistas.

La gala final del concurso por la corona se verá en Puerto Rico el jueves 20 de noviembre desde Bangkok, Tailandia, y la votación de “People’s Choice” estará abierta hasta miércoles el 19 de noviembre en la aplicación oficial de Miss Universe.

Puerto Rico.Moldovia.Costa de Marfil.
1 / 122 | Estas son las 122 candidatas de Miss Universe ¿Cuál es tu favorita? . Puerto Rico. - Miss Universe

¿Cómo votar?

  1. Descargar la aplicación oficial de Miss Universe en su celular.
  2. Abrir la aplicación y acceder a la sección “Cast your vote”.
  3. Buscar la categoría “People’s Choice”.
  4. Seleccionar a la candidata de Puerto Rico (o de preferencia)
  5. Presionar “Vote Now” para registrar el voto.

La votación estará disponible hasta la medianoche del miércoles 19 de noviembre de 2025.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
