El maleducado gesto de Osmel Sousa al preguntarle por Miss Universe Puerto Rico 2025

El desplante tuvo lugar cuando los conductores realizaban una dinámica junto al experto en certámenes de belleza con la que buscaban su opinión sobre algunas aspirantes latinas. Cuando le tocó el turno de hablar sobre la puertorriqueña solo dijo “perdóname”.

Mientras Ortiz guardó silencio, Adyan expresó: “Es válido”. Las candidatas latinas predilectas de Sousa son Miss México, Miss Venezuela, Miss Nicaragua y Miss Cuba.

“A mí me gustan esas niñas como la mexicana, como la venezolana, como la cubana, como la de Nicaragua... son niñas educadas, de buena familia, con todas las cualidades. México debe ser la ganadora para mí, tiene todas las cualidades para ser una ganadora”, expresó Sousa.

Mientras tanto, en Tailandia, Alicea Rivera se mantiene como una de las favoritas por los expertos.

El pasado martes, por otro lado, el empresario anunció su renuncia oficial como asesor de la Organización Miss Universe y puso fin a una etapa que marcó su trayectoria en los certámenes internacionales.

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, Sousa explicó que la decisión responde a una reflexión personal y profesional.

“Mi cariño por el Miss Universe y mi compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones sigue intacto. Esta experiencia me ha dejado un aprendizaje invaluable, que llevaré conmigo siempre”, expresó.