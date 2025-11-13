Opinión
Feriados
13 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

El maleducado gesto de Osmel Sousa al preguntarle por Miss Universe Puerto Rico 2025

El empresario expresó que le gustan “las niñas educadas, de buena familia, con todas las cualidades”

13 de noviembre de 2025 - 4:06 PM


La edición de 74 de Miss Universe será el jueves, 20 de noviembre. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El empresario cubano Osmel Sousa, al parecer, no favorece la idea de que la corona de Miss Universe 2025 se la lleve la representante de Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera. El “Zar de la Belleza” ignoró a los presentadores boricuas Aleyda Ortiz y Carlos Adyan en el programa de “En casa con Telemundo” cuando le preguntaron sobre la soberana boricua.

RELACIONADAS

El desplante tuvo lugar cuando los conductores realizaban una dinámica junto al experto en certámenes de belleza con la que buscaban su opinión sobre algunas aspirantes latinas. Cuando le tocó el turno de hablar sobre la puertorriqueña solo dijo “perdóname”.

Mientras Ortiz guardó silencio, Adyan expresó: “Es válido”. Las candidatas latinas predilectas de Sousa son Miss México, Miss Venezuela, Miss Nicaragua y Miss Cuba.

“A mí me gustan esas niñas como la mexicana, como la venezolana, como la cubana, como la de Nicaragua... son niñas educadas, de buena familia, con todas las cualidades. México debe ser la ganadora para mí, tiene todas las cualidades para ser una ganadora”, expresó Sousa.

Mientras tanto, en Tailandia, Alicea Rivera se mantiene como una de las favoritas por los expertos.

Durante las actividades del certamen de Miss Universe 2025, en Tailandia, las aspirantes a la corona aprendieron el arte del Muay Thai en el corazón de la nación asiática.Las candidatas recibieron una clase de la disciplina tradicional tailandesa y conocieron una historia de respeto y del espíritu de la cultura del país. Miss Brasil.
1 / 10 | Miss Universe 2025: Zashely Alicea aprende sobre el arte del Muay Thai en Tailandia . Durante las actividades del certamen de Miss Universe 2025, en Tailandia, las aspirantes a la corona aprendieron el arte del Muay Thai en el corazón de la nación asiática. - Suministrada

El pasado martes, por otro lado, el empresario anunció su renuncia oficial como asesor de la Organización Miss Universe y puso fin a una etapa que marcó su trayectoria en los certámenes internacionales.

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, Sousa explicó que la decisión responde a una reflexión personal y profesional.

Mi cariño por el Miss Universe y mi compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones sigue intacto. Esta experiencia me ha dejado un aprendizaje invaluable, que llevaré conmigo siempre”, expresó.

Puerto Rico.Moldovia.Costa de Marfil.
1 / 122 | Estas son las 122 candidatas de Miss Universe ¿Cuál es tu favorita? . Puerto Rico. - Miss Universe
Entretenimiento
