Lista para triunfar: Miss International Puerto Rico 2025 viaja a Japón

Con ilusión, determinación y el corazón lleno de orgullo boricua, Zamira Allende, actual Miss International Puerto Rico 2025, emprendió vuelo ayer hacia Tokio, Japón, donde competirá en la 63 edición del certamen Miss International, cuya gran final se celebrará el 27 de noviembre.

Puerto Rico, país que ha conquistado este prestigioso título en 1987 y 2014, podría sumar una tercera corona internacional de la mano de esta joven comunicadora y modelo egresada de la Universidad del Sagrado Corazón.

Allende, quien se distingue por su elocuencia, empatía y compromiso con las causas sociales, lleva consigo no solo la bandera de su país, sino también un mensaje de conciencia y amor propio a través de su proyecto “Con Amor Zam”, con el cual promueve la salud mental, la autoestima y la prevención del bullying infantil en las escuelas de Puerto Rico, a través del arte como medio de sanación y expresión emocional desde la niñez.

“Representar a mi isla es un honor inmenso. Llevo conmigo el calor de mi gente, la fortaleza de nuestra cultura y la esperanza de todos los que creen en los sueños. Mi propósito es mostrarle al mundo que Puerto Rico es mucho más que belleza: es corazón, resiliencia y pasión", enfatizó Allende.

La beldad boricua añadió: “Estoy lista para dar lo mejor de mí, con el deseo de traer de regreso esa tercera corona y elevar una vez más el nombre de nuestra isla ante el mundo”.

Durante su paso por Japón, Allende lucirá creaciones de diseñadores puertorriqueños. Entre ellas una propuesta exclusiva del diseñador José Karlos, quien también confeccionó su traje típico “La Perla del Mar Caribe, Puerto Rico”, inspirado en la majestuosidad de los océanos y el brillo cultural del Caribe.

El presidente de Nuestra Belleza Puerto Rico, Miguel Deliz, destacó que Allende es una candidata de propósito y proyección internacional.

“Ella representa lo mejor de la mujer puertorriqueña moderna: belleza, preparación y compromiso social. Su historia inspira, su mensaje transforma y su presencia honra el legado de Puerto Rico en la historia de Miss International”, sostuvo.